Полицейским Екатеринбурга предоставят квартиры

Отметим, что квартиры смогут получить только те полицейские, у которых на данный момент нет жилья. Все изменения проходят в рамках работы по созданию комфортных условий труда для сотрудников правоохранительных органов. Благодаря этому в прошлом году отремонтировали 21 пункт полиции. В 2024 году планируется обновить еще около 20 пунктов.