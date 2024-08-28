Полицейским Екатеринбурга предоставят квартиры

В Екатеринбурге сотрудникам полиции предоставят квартиры. Всего мэрия приобрела 6 помещений для полицейских в трех районах города — Орджоникидзевском, Академическом и Октябрьском. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— В каждой из частей города закупят по два объекта: пространство для полицейского участка и муниципальное служебное жилье, — рассказали в мэрии.
Отметим, что квартиры смогут получить только те полицейские, у которых на данный момент нет жилья. Все изменения проходят в рамках работы по созданию комфортных условий труда для сотрудников правоохранительных органов. Благодаря этому в прошлом году отремонтировали 21 пункт полиции. В 2024 году планируется обновить еще около 20 пунктов.
Напомним, что в конце 2023 года полицейские получили повышенные новогодние премии. Обычным сотрудникам тогда выдали по 80, 100 или 120 тысяч рублей, а офицерскому составу — около 150 тысяч рублей.