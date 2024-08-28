В Иркутской области обсудили готовность к отопительному сезону

Кроме того, в региональном правительстве, по поручению Игоря Кобзева, прошло заседание оперативного штаба, в котором участвовали представители всех профильных ведомств. Вел его первый заместитель губернатора Роман Колесов. Присутствовал и Андрей Ходосевич, который сообщил, что службой завершены проверки готовности к отопительному сезону 40 профильных организаций в Иркутской области.