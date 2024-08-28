В Иркутской области обсудили готовность к отопительному сезону

О ходе подготовки к старту отопительного сезона в Иркутской области говорилось на рабочей встрече губернатора Приангарья Игоря Кобзева и руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Андрея Ходосевиа.
Глава региона отметил, что вопрос подготовки к осенне-зимнему сезону является одним из приоритетных направлений.
— В регионе сформирован оперативный штаб, первый заместитель губернатора совместно с министром жилищной политики и энергетики области выезжали в территории, — рассказал Игорь Кобзев. — Видим, где есть проблемы, прорабатываем пути их решения.
Губернатор поблагодарил Андрея Ходасевича за внимание к Приангарью и за активное участие специалистов службы в муниципальных комиссиях, оценивающих степень готовности объектов к началу отопительного сезона.
Кроме того, в региональном правительстве, по поручению Игоря Кобзева, прошло заседание оперативного штаба, в котором участвовали представители всех профильных ведомств. Вел его первый заместитель губернатора Роман Колесов. Присутствовал и Андрей Ходосевич, который сообщил, что службой завершены проверки готовности к отопительному сезону 40 профильных организаций в Иркутской области.
Как подчеркнул Роман, ответственным службам в рамках подготовки даны необходимые поручения, в частности, относительно формирования аварийного запаса. Составлен и график железнодорожной доставки топлива в северные районы.