50 лет назад в Советском Союзе разрешили выдавать паспорта крестьянам

«Мне было всего 14 лет. Когда я пришла в учебное здание, там было много народа, мне надо было жить в общежитии. Я просто струсила. Жила же в небольшой деревне, нигде не была. Тогда в городе я в первый раз увидела, что работают церкви, меня это вообще поразило», — добавила Лукьянова. Из Северодвинска она переехала в Ленинград, где поступила на работу на телевидение, выучившись на инженера, и смогла получить ленинградскую прописку.