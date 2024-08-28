Музыканты из девяти стран выступят на джазовом фестивале в Казани

С 28 по 30 августа в Казани пройдет международный фестиваль «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС». За три дня выступят более 200 исполнителей из России, Эфиопии, Китая, Индии, Бразилии, Кубы, Африки, Ирана и Турции.