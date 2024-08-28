Музыканты из девяти стран выступят на джазовом фестивале в Казани

С 28 по 30 августа в Казани пройдет международный фестиваль «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС». За три дня выступят более 200 исполнителей из России, Эфиопии, Китая, Индии, Бразилии, Кубы, Африки, Ирана и Турции.
Событие предваряет XVI саммит стран БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Джазовый фестиваль впервые включен в программу форума.
Фестиваль продемонстрирует дипломатическую роль джаза в объединении людей по всему миру, гостеприимство, сердечные качества россиян и непосредственно жителей мультикультурной Казани как принимающей саммит БРИКС стороны.
Ильсур Метшин
мэр Казани.
Помимо этого, зрителей ждут джазовые кинопоказы и музыкальный парад. Завершит фестиваль выступление на гала-концерте сводного оркестра БРИКС+.
Также недавно стало известно, что в Красноярске в начале сентября свое произведение представит итальянский композитор Роберто Молинелли.