Ольга Любимова в Астрахани поздравила с наступающим учебным годом

«Мы сегодня собрались немножко пораньше, в преддверии 1 сентября. Но, тем не менее, настрой у нас уже рабочий. Уже весь педагогический состав трудится и первокурсники волнуются — ощущение радости и слезы счастья… Ну и, конечно, хочется поздравить ваших легендарных и уникальных педагогов. Очень хочется пожелать вдохновения не только вам (студентам), но и им (преподавателям), чтобы вы учились в радость, ноги сами несли сюда и уходить не хотелось», — сказала министр.
Также Ольга Борисовна отметила особый подход к работе творческого педагогического состава, который подчас забрасывает свою карьеру ради помощи юным начинающим звёздам.
«В первую очередь это невероятная их энергия и преподавательский дар, а где-то — заброшенная своя личная уникальная карьера профессионального музыканта, пожертвованная ради того, чтобы состоялись вы, — сказала Любимова студентам. — Мы все будем трудиться: и преподаватели, и наши коллеги из Министерства культуры, чтобы у вас было больше возможностей состояться как профессиональным музыкантам. Всем прекрасного учебного года, пусть получается все задуманное».
В свою очередь учащиеся в долгу не остались и подготовили для министра видеонарезку ярких моментов из жизни Астраханской консерватории, а также показали концертный номер.
Во время рабочей встречи Ольга Борисовна также озвучила и официальные цифры.
«С начала реализации нацпроекта “Культура” в наши детские школы искусств и училища мы поставили более 53 тысяч музыкальных инструментов. Поставки идут в 87 регионов страны, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В новых регионах инструменты получили 69 школ искусств», — сказала Ольга Борисовна. Причём министр сообщила, что 65% из них — российского производства.
Кстати, присутствующие также не могли не отметить стильный образ, в котором появилась министр культуры в этот день. Ольга Борисовна выбрала брючный костюм: жакет коричневого цвета, а также модные лёгкие шелковые брюки темно-бежевого цвета. Образ дополнило элегантное украшение на шее из жемчуга.