Ольга Любимова в Астрахани поздравила с наступающим учебным годом

«Мы сегодня собрались немножко пораньше, в преддверии 1 сентября. Но, тем не менее, настрой у нас уже рабочий. Уже весь педагогический состав трудится и первокурсники волнуются — ощущение радости и слезы счастья… Ну и, конечно, хочется поздравить ваших легендарных и уникальных педагогов. Очень хочется пожелать вдохновения не только вам (студентам), но и им (преподавателям), чтобы вы учились в радость, ноги сами несли сюда и уходить не хотелось», — сказала министр.