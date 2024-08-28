Глава Минюста Нидерландов призвал жителей страны привыкать к ИТ-сбоям

«У нас всегда будут уязвимые места. Я бы даже сказал, что нужно привыкнуть к этому», — сказал министр, комментируя начавшийся вечером 27 августа сбой в системах связи, парализовавший работу аэропорта в городе Эйндховен, а также деятельность некоторых правительственных служб. По словам ван Вила, в современном мире важнейшие IT-системы все чаще выходят из строя из-за сбоев. На этом фоне граждане и организации должны стать более устойчивыми к таким инцидентам, а также принимать меры для обеспечения кибербезопасности.
По информации телеканала, причина сбоя и его ожидаемая продолжительность пока неизвестны. Функционирование аэропорта Эйндховена возобновится не раньше 17:00 (18:00 мск). Ожидалось, что его сегодняшний пассажиропоток составит около 20 тыс. человек. На данный момент рейсы перенаправляются в аэропорт Схипхол в Амстердаме, а также в воздушные гавани Брюсселя и города Веце (ФРГ). Застрявшим в аэропорту Эйндховена пассажирам раздают бутилированную воду.
Ранее информационный портал nu.nl сообщил, что компьютерный сбой привел к проблемам в работе военной полиции, береговой охраны и сервиса, предоставляющего доступ к государственным услугам в Нидерландах.