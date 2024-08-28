Глава Минюста Нидерландов призвал жителей страны привыкать к ИТ-сбоям

«У нас всегда будут уязвимые места. Я бы даже сказал, что нужно привыкнуть к этому», — сказал министр, комментируя начавшийся вечером 27 августа сбой в системах связи, парализовавший работу аэропорта в городе Эйндховен, а также деятельность некоторых правительственных служб. По словам ван Вила, в современном мире важнейшие IT-системы все чаще выходят из строя из-за сбоев. На этом фоне граждане и организации должны стать более устойчивыми к таким инцидентам, а также принимать меры для обеспечения кибербезопасности.