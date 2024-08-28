7 поселков под Алуштой остались без света

«По информации Алуштинского РЭС ГУП РК “Крымэнерго” 28 августа 2024 года в связи с аварией на сетях электроснабжения без электроэнергии остались следующие населенные пункты: Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное, Партенит, Малый Маяк, Пушкино», — написала она в своем Telegram-канале.
Огнева уточнила, что под отключения попали 1440 абонентов.
Ориентировочное время ремонтных работ — 3 часа.
Кроме того, по информации компании «Крымэнерго», по запросу МЧС обесточены частично город Феодосия, населенные пункты Степное и Береговое.