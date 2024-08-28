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Рассказываем, в связи с чем введен запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024

В Иркутске запретили розничную продажу алкоголя 2 сентября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что введен запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024. Купить алкогольную продукцию нельзя будет в течение всего дня. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024 связан со школьными линейками. Учебный год в этом году начнется на один день позже, День знаний в образовательных учреждениях переносится на сутки.

— День знаний — 1 сентября 2024 года — приходится на воскресенье, поэтому день запрета переносится на следующий рабочий день — 2 сентября 2024 года, — сообщили региональные власти. — Ограничение вводится на основании постановления правительства «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» от 14 октября 2011 года.

Также известно, что запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024 вводится с восьми утра до одиннадцати вечера. Специалисты напомнили, что нарушения повлекут за собой штрафы. Должностным лицам выпишут «наказание» в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим грозит от ста до трехсот тысяч.

Стоит отметить, что ограничение в День знаний вводится только на розничную продажу спиртных напитков, оно никак не отразится на работе кафе и ресторанов.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024: также 1 числа

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024 окажется не единственным в начале осени. 1 сентября в областном центре также будет введено ограничение на продажу спиртосодержащей продукции. Вызвано оно проведением Дней русской духовности и культуры «Сияние России».

Купить алкоголь нельзя будет в радиусе ста метров от праздничных мероприятий. Кстати, к открытию «Сияния России» в столицу Приангарья привезут святыню — икону Казанской Божьей Матери, пред которой молились еще Минин и Пожарский в 1612 году — подробности здесь.

Ограничение продажи алкоголя 1 сентября.

1 сентября в Иркутске также будет ограничена продажа алкоголя

НА ЗАМЕТКУ!

Куда сообщить о нарушениях.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024 касается абсолютно всех спиртных напитков. Продажа их вне мест общественного питания запрещена с 8.00 до 23.00.

— Информацию о фактах незаконной продажи алкогольной продукции в Иркутской области мы будем принимать от жителей по телефонам горячей линии, — рассказали в Службе потребительского рынка и лицензирования региона.