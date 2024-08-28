Рассказываем, в связи с чем введен запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024

Также известно, что запрет на продажу алкоголя в Иркутске 2 сентября 2024 вводится с восьми утра до одиннадцати вечера. Специалисты напомнили, что нарушения повлекут за собой штрафы. Должностным лицам выпишут «наказание» в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим грозит от ста до трехсот тысяч.