«Сама с детства от этого страдаю»: Ростовчанка создает приложение для людей с заиканием

23-летняя ростовчанка Олеся Бабич всю жизнь пытается побороть заикание. И в школе, и в институте ей часто приходилось выступать перед аудиторией и испытывать сильный стресс. Чтобы решить свою проблему и помочь другим, девушка решила создать специальное приложение.
КАЖДОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЛО МНОГО ПРОБЛЕМ.
— Сама с детства страдаю от заикания. Каждый раз это мешало мне отвечать у доски. Ходила к логопеду, но занятия давали лишь временный эффект. Потом проблема возвращалась.
Когда Олеся поступила в институт, проблем у нее стало еще больше. На практических занятиях приходилось постоянно выступать перед публикой.
— После многочисленных проб и ошибок я заметила одну вещь. Речь становится более четкой, когда сопровождается звучанием ритма. А если в аудитории есть эхо, то речь становится еще и плавной.
Поэтому девушка для тренировок речи стала использовать музыку. Каждый раз репетируя свой ответ перед одногруппниками и преподавателем, она включала любимый трек и начинала говорить. Но потом поняла, что долго так продолжаться не может. И решила создать специальное приложение.
АНАЛИЗИРУЕТ РЕЧЬ И ПРЕДЛАГАЕТ УПРАЖНЕНИЯ.
Олеся рассказала, как будет работать приложение.
— Суть работы приложения заключается в следующем. Установленный алгоритм считывает частоту и плавность речи, ритмичность высказывания. И все анализирует. Далее пользователю подбирают индивидуальные тренировки речи на основе комбинаций эффекта эха и метронома.
Чтобы человек не терял мотивацию, приложение будет присылать уведомления с аналитикой каждого занятия. Ростовчанка объясняет, что так можно оценить эффективность тренировок, отслеживать свой прогресс.
Кстати, со своим заиканием девушка не справилась. Она рассчитывает, что станет одной из первых, кому поможет ее разработка.
Сейчас кроме Олеси над проектом работает целая команда, в том числе разработчики и дизайнеры. Первая версия уже готова. Ростовчанка уверена, что скоро приложение станет доступно пользователям.