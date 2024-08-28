«Сама с детства от этого страдаю»: Ростовчанка создает приложение для людей с заиканием

Поэтому девушка для тренировок речи стала использовать музыку. Каждый раз репетируя свой ответ перед одногруппниками и преподавателем, она включала любимый трек и начинала говорить. Но потом поняла, что долго так продолжаться не может. И решила создать специальное приложение.