Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реактор для производства экологичного бензина доставят в Ростовскую область

Машиностроители отправили в Новошахтинск реактор для завода нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области получит новый реактор смесового сырья для производства экологичного бензина. Оборудование изготовили и отгрузили машиностроители «Росатома».

Технику отправили с производственной площадки «Ижора». Предполагается, что внушительная конструкция станет частью установки гидроочистки керосина и дизельного топлива мощностью почти 2,2 млн тонн в год.

Как пояснили специалисты, реактор смесового сырья помогает снижать в топливе количество сернистых, азотистых, металлоорганических и других соединений, оказывающих негативное влияние на механизмы, двигатели и окружающую среду. Запуск нового реактора позволит производить межсезонное дизельное топливо класса «Евро-5».