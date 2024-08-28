Ростовчанам рассказали, что необходимо знать каждому, кто берет ипотеку

Ростовчанам рассказали, что они должны знать, когда берут ипотеку. Об этом News.ru сообщил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Он напомнил дончанам, что квартира, взятая в ипотеку, находится в залоге у банка до тех пор, пока кредит полностью не будет погашен. Поэтому, если человек захочет подарить такую квартиру или продать, он должен будет получить согласие банка.
Дончане могут получить налоговый вычет до погашения ипотеки.
— Также дополнительно предоставляется вычет на сумму до трех миллионов рублей по процентам ипотеки, что может вернуть до 650 тысяч рублей налога, — добавил эксперт.
Еще нужно помнить, что при разводе квартира, приобретенная в браке в ипотеку, будет делиться поровну. Так как считается совместно нажитым имуществом. А если ипотека была оформлена до брака, то разделу может подлежать часть платежей по ней.