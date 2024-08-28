В Омске у Казачьего собора разбили многолетний цветник

На клумбе перед Свято-Никольским казачьим собором появился многолетний цветник. Его формируют агрономы Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Клумба станет логичным продолжением Городского сада.
«Главным акцентом в палитре цветника стали высокорослые гортензии. Для эффекта непрерывного цветения агрономы городского УДХБ использовали котовник и дербенник. Центр композиции сформируют шаровидная туя и спирея японская», — рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.
По бокам клумбы, повторяя геометрию храма, высадят четыре туи. По периметру — живую изгородь из кизильника. В этом году в оформлении планируется использовать несколько видов однолетних цветов, а в следующем году, когда основные растения полностью укоренятся и войдут в рост, от однолетних цветов откажутся полностью.
Как рассказал Сергей Шелест, сейчас в озеленении города делается ставка именно на многолетние растения — экономически это более выгодно.