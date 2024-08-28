В Омске у Казачьего собора разбили многолетний цветник

По бокам клумбы, повторяя геометрию храма, высадят четыре туи. По периметру — живую изгородь из кизильника. В этом году в оформлении планируется использовать несколько видов однолетних цветов, а в следующем году, когда основные растения полностью укоренятся и войдут в рост, от однолетних цветов откажутся полностью.