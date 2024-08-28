В Ростовской области открыли запись на программы дополнительного образования

В Ростовской области открыли запись школьников на дополнительные занятия в кружки и секции. Речь идет о возможностях, которые предлагаются в рамках социального сертификата, отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
— С 2023 года сертификат дополнительного образования получили больше 160 тысяч детей от 5 до 18 лет. За счет средств сертификата реализуется свыше 2 тысяч программ, — рассказал Игорь Гуськов.
В этом году школьники смогут выбрать себе занятие по душе. Кроме того, при желании можно будет поменять курсы. В прошлом году дети чаще всего интересовались художественными и физкультурно-спортивными направлениями.
Напоминаем, записаться на дополнительные программы можно на портале АИС «Навигатор» или на сайте «Госуслуги» (в разделе «Дети и образование», вкладка «Запись в кружки и секции»). Также заявления должны принимать лично в организациях.
Социальный сертификат доступен на территории всей Ростовской области.