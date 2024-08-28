Главврач наркологического диспансера ушел с поста в Бурятии

Медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» вручили главному врачу Республиканского наркологического диспансера Андрею Михееву. Награду он получил в связи с увольнением по собственному желанию. Его поблагодарили за многолетний и добросовестный труд. Об этом КП-Иркутск сообщили в Минздраве Бурятии.