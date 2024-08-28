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Главврач наркологического диспансера ушел с поста в Бурятии

Ему вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Источник: Комсомольская правда

Медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» вручили главному врачу Республиканского наркологического диспансера Андрею Михееву. Награду он получил в связи с увольнением по собственному желанию. Его поблагодарили за многолетний и добросовестный труд. Об этом КП-Иркутск сообщили в Минздраве Бурятии.

Андрей Михеев является заслуженным врачом Бурятии и отличником здравоохранения РФ. Он окончил Томский медицинский институт в 1984 году, стал дипломированным педиатром.

— За 40 лет работы в системе здравоохранения Андрей Семенович прошел путь от участкового врача-педиатра до заместителя министра здравоохранения Республики Бурятия. В должности главного врача Республиканского наркологического диспансера работает с марта 2010 года, — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Он внес кардинальные изменения в работу диспансера, внедрил систему поэтапной медицинской помощи. Благодаря его стараниям персонал смог расширить методы диагностики и лечения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семь жителей Братска ушли добровольцами на СВО.