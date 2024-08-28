Объявлен старт заключительной подготовки к запуску корабля «Союз МС-26» к МКС

Старт корабля запланирован на 11 сентября 2024 года. Возвращение экипажа на Землю намечено на 1 апреля 2025 года. На полугодовую миссию запланировано выполнение 42 научных экспериментов, из которых 3 проводятся впервые. Кроме того, в декабре космонавты Овчинин и Вагнер совершат выход в открытый космос, им предстоит установить спектрометр для эксперимента «Монитор всего неба» на внешней поверхности модуля «Звезда».