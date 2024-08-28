Объявлен старт заключительной подготовки к запуску корабля «Союз МС-26» к МКС

«В традиционном мероприятии, которое символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к пилотируемому запуску, приняли участие экипажи 72-й длительной экспедиции на МКС», — сообщили в отделе по связям со СМИ города Байконура. По его данным, командиры основного и дублирующего экипажей российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Рыжиков подняли флаг Российской Федерации, астронавты NASA Дональд Петтит и Джонатан Ким — флаг США, бортинженеры космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Алексей Зубрицкий — флаг Казахстана.
В понедельник основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-26» прибыли на космодром Байконур перед запуском к Международной космической станции (МКС).
Старт корабля запланирован на 11 сентября 2024 года. Возвращение экипажа на Землю намечено на 1 апреля 2025 года. На полугодовую миссию запланировано выполнение 42 научных экспериментов, из которых 3 проводятся впервые. Кроме того, в декабре космонавты Овчинин и Вагнер совершат выход в открытый космос, им предстоит установить спектрометр для эксперимента «Монитор всего неба» на внешней поверхности модуля «Звезда».
В основной состав 72-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) входят космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Их дублерами выступают космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.