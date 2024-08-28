Арт-лаборатория «Дети и нейросети. Книжные фантазии» продолжает работу в Нефтяниках

Арт-лаборатория «Дети и нейросети. Книжные фантазии» работает в микрорайоне «городок Нефтяников». Она останавливается в пяти библиотеках на месяц и больше. Это Библиотечный центр «Дом семьи», Детская библиотека «Заозёрная», библиотека им. Д. И. Менделеева, библиотека им. Г. А. Вяткина и библиотека им. А. С. Пушкина.