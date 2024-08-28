В Ростове с августа новая компания снимает показания и проверяет электросчетчики

В Ростове-на-Дону в августе новый исполнитель уполномочен осуществлять контрольный съем показаний и проверку приборов учета электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
— С августа 2024 года данные работы будет выполнять индивидуальный предприниматель Горбань Е. Н. Представители подрядчика также будут осуществлять ввод приборов учета в эксплуатацию, — пояснили в ресурсоснабжающей компании. — С прежним подрядчиком — ИП Даниэльян Н. Э. организация больше не сотрудничает.
Также в компании напомнили ростовчанам проверять документы у проверяющих.
— При проведении работ специалисты подрядчика обязаны предъявить удостоверение с фотографией, заверенное подписью и фирменной печатью ИП Горбань.
Чтобы удостовериться, что перед вами действительно сотрудник полномочного подрядчика, подлинность данных можно проверить на официальном сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
— Обращаем внимание жителей области на необходимость предоставления доступа к приборам учета для проведения работ, — подчеркнули в компании. — Услуги предоставляются бесплатно.