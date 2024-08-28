В Ростове с августа новая компания снимает показания и проверяет электросчетчики

— С августа 2024 года данные работы будет выполнять индивидуальный предприниматель Горбань Е. Н. Представители подрядчика также будут осуществлять ввод приборов учета в эксплуатацию, — пояснили в ресурсоснабжающей компании. — С прежним подрядчиком — ИП Даниэльян Н. Э. организация больше не сотрудничает.