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В Ростове с августа новая компания снимает показания и проверяет электросчетчики

Ростовчанам напоминают требовать документы у проверяющих электросчетчики.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в августе новый исполнитель уполномочен осуществлять контрольный съем показаний и проверку приборов учета электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

— С августа 2024 года данные работы будет выполнять индивидуальный предприниматель Горбань Е. Н. Представители подрядчика также будут осуществлять ввод приборов учета в эксплуатацию, — пояснили в ресурсоснабжающей компании. — С прежним подрядчиком — ИП Даниэльян Н. Э. организация больше не сотрудничает.

Также в компании напомнили ростовчанам проверять документы у проверяющих.

— При проведении работ специалисты подрядчика обязаны предъявить удостоверение с фотографией, заверенное подписью и фирменной печатью ИП Горбань.

Чтобы удостовериться, что перед вами действительно сотрудник полномочного подрядчика, подлинность данных можно проверить на официальном сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

— Обращаем внимание жителей области на необходимость предоставления доступа к приборам учета для проведения работ, — подчеркнули в компании. — Услуги предоставляются бесплатно.