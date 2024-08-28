В Тюкалинском районе задержан мужчина за незаконную охоту

В Тюкалинском районе произошел инцидент с незаконной охотой. Директор охотничьего хозяйства сообщил полиции, что в лесу недалеко от села Белоглазово нашли убитое дикое животное.
Когда полиция приехала на место, они обнаружили тушу лося. Вскоре был задержан подозреваемый — охотник из Тюкалинска. Его поймали, когда он возвращался домой из леса.
Охотник признался, что без разрешения выстрелил три раза в лося. Он оставил тушу в лесу и планировал вернуться, чтобы разделать животное.
«Полицейские также изъяли у подозреваемого карабин, патроны и другие предметы в качестве вещественных доказательств», — поделилась пресс-служба омской полиции.
Теперь против охотника возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или даже тюремный срок за незаконную охоту.