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В Тюкалинском районе задержан мужчина за незаконную охоту

Убитый лось замечен в лесу у села Белоглазово.

Источник: Комсомольская правда

В Тюкалинском районе произошел инцидент с незаконной охотой. Директор охотничьего хозяйства сообщил полиции, что в лесу недалеко от села Белоглазово нашли убитое дикое животное.

Когда полиция приехала на место, они обнаружили тушу лося. Вскоре был задержан подозреваемый — охотник из Тюкалинска. Его поймали, когда он возвращался домой из леса.

Охотник признался, что без разрешения выстрелил три раза в лося. Он оставил тушу в лесу и планировал вернуться, чтобы разделать животное.

«Полицейские также изъяли у подозреваемого карабин, патроны и другие предметы в качестве вещественных доказательств», — поделилась пресс-служба омской полиции.

Теперь против охотника возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или даже тюремный срок за незаконную охоту.