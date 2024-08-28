Дерик Уибли из Sum 41 отреагировал на слухи о том, что станет новым вокалистом Linkin Park

Это сообщение появилось после того, как Linkin Park запустили загадочный 100-часовый таймер, время которого должно истечь 28 августа. Из-за этого фанаты предположили, что два события могут быть связаны. Кто-то даже подумал, что объявление Уибли касается воссоединения группы Oasis.