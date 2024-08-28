Олбани
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерик Уибли из Sum 41 отреагировал на слухи о том, что станет новым вокалистом Linkin Park

Основатель рок-группы Sum 41 опубликовал в своих социальных сетях пост, чтобы развеять нарастающие слухи.

Источник: Звук

Основатель рок-группы Sum 41 опубликовал в своих социальных сетях пост, чтобы развеять нарастающие слухи.

Слухи начались после того, как Sum 41 призвали своих поклонников настроиться на объявление Дерика Уибли в среду, 28 августа.

Это сообщение появилось после того, как Linkin Park запустили загадочный 100-часовый таймер, время которого должно истечь 28 августа. Из-за этого фанаты предположили, что два события могут быть связаны. Кто-то даже подумал, что объявление Уибли касается воссоединения группы Oasis.

Чтобы развеять слухи, Дерик Уибли опубликовал сообщение в своих соцсетях.

Несмотря на распространенное мнение, я не собираюсь присоединяться к Oasis… или к Linkin Park, или к какой-либо другой группе, если уж на то пошло.

Дерик Уибли
участник группы Sum 41.

Как сообщил Уибли, его собственное объявление, связанное с «туром и бронированием», переносится на конец недели.

Также музыкант добавил: «Я с нетерпением жду, что эти две замечательные группы сделают в будущем».

Напоминаем, что в мае 2023-го группа Sum 41 объявила о своем распаде.