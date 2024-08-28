Дерик Уибли из Sum 41 отреагировал на слухи о том, что станет новым вокалистом Linkin Park

Основатель рок-группы Sum 41 опубликовал в своих социальных сетях пост, чтобы развеять нарастающие слухи.
Слухи начались после того, как Sum 41 призвали своих поклонников настроиться на объявление Дерика Уибли в среду, 28 августа.
Это сообщение появилось после того, как Linkin Park запустили загадочный 100-часовый таймер, время которого должно истечь 28 августа. Из-за этого фанаты предположили, что два события могут быть связаны. Кто-то даже подумал, что объявление Уибли касается воссоединения группы Oasis.
Чтобы развеять слухи, Дерик Уибли опубликовал сообщение в своих соцсетях.
Несмотря на распространенное мнение, я не собираюсь присоединяться к Oasis… или к Linkin Park, или к какой-либо другой группе, если уж на то пошло.
Дерик Уибли
участник группы Sum 41.
Как сообщил Уибли, его собственное объявление, связанное с «туром и бронированием», переносится на конец недели.
Также музыкант добавил: «Я с нетерпением жду, что эти две замечательные группы сделают в будущем».
Напоминаем, что в мае 2023-го группа Sum 41 объявила о своем распаде.