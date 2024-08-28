Олбани
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт музея Ростова-на-Дону завершат в сентябре, после этого возможно открытие

Музей города на Шаумяна в Ростове могут открыть уже в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Музей Ростова-на-Дону могут открыть уже в сентябре, ко Дню города, с завершением ремонта здания на Шаумяна, 65. Однако к этому моменту некоторые экспозиции еще не будут готовы, рассказал «Молоту» директор музея Сергей Гордиенко.

Пока неизвестно, как будут открывать объект — частично или единоразово, при готовности всех выставочных блоков. Руководитель будущего культурного пространства отметил, что подобные решения принимаются в управлении культуры и администрации города.

— Наличие своего здания позволяет целенаправленно работать над формированием своих фондов, проведением мероприятий, созданием выездных экспозиций, — отметил Сергей Гордиенко.

Добавим, экспозиции музея создает донской художник Юрий Бессмертный. Первая локация охватывает период от 1862 года до послевоенных лет ХХ века.