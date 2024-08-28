Ремонт музея Ростова-на-Дону завершат в сентябре, после этого возможно открытие

Музей Ростова-на-Дону могут открыть уже в сентябре, ко Дню города, с завершением ремонта здания на Шаумяна, 65. Однако к этому моменту некоторые экспозиции еще не будут готовы, рассказал «Молоту» директор музея Сергей Гордиенко.