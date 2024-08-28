Купание в Иркутске в реке Ангаре может быть опасным для здоровья

Так в этот список попала река Ангара, которая протекает в Иркутске, а также река Куда из села Хомутово. Далее река Белая, которая находится в Усольском районе и в поселке Новомальтинск. Заключительной в списке является река Анга из Ольхонского района, а именно из села Еланцы.