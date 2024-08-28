Купание в Иркутске в реке Ангаре может быть опасным для здоровья

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что летом специалисты контролируют качество воды в водоемах. Это помогает обеспечить безопасность местных жителей. По результатам исследований некоторые реки не соответствуют установленным нормам.
Так в этот список попала река Ангара, которая протекает в Иркутске, а также река Куда из села Хомутово. Далее река Белая, которая находится в Усольском районе и в поселке Новомальтинск. Заключительной в списке является река Анга из Ольхонского района, а именно из села Еланцы.
— Купание в указанных водоёмах является фактором риска для здоровья населения, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Сообщается, что в Приангарье в этом году санитарно-эпидемиологические заключения о безопасности водных объектов не выдавались. Сейчас специалисты продолжают следить за качеством воды в Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подрядчик из Черемхово заплатит около 900 тысяч рублей за то, что не выполнил работу, которая предусматривалась контрактом.