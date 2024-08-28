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Льва Тиграна привезут в Калининград паромом в конце сентября

Хищника доставят в специальном боксе из зоопарка Старого Оскола.

Льва по имени Тигран в Калининградский зоопарк планируют привезти в конце сентября — начале октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка. Хищника доставят из зоопарка Старого Оскола.

Напомним, к приезду хищника готовят вольер. Из двух маленьких уже сделали один большой. Для этого пришлось снести бетонную стену-перегородку. Изменятся и правила — сверху на львов смотреть посетителям запретят.

«Тигран между тем в ожидании. Уже знаем, что до Калининграда он будет добираться паромом», — отметили в пресс-службе учреждения.

флора и фауна