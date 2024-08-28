Автобусы А-20 и А-64 вернулись на привычные маршруты в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.
Напомним, днем 27 августа схему их движения пришлось изменить из-за работ у дома № 4 на улице Адмирала Нахимова. Автобусы следовали по проспекту Ленина и улице Комарова.
Сейчас работы около дома № 4 по улице Адмирала Нахимова частично завершены. Теперь А-20 и А-64 в направлении Автозаводского района следуют по утвержденным схемам, а обратно — по проспекту Ленина и улице Комарова.
«Работы планируется завершить до конца дня», — добавили представители новой маршрутной сети.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что электробусы Э‑9 и Э‑17 будут ходить по новым маршрутам с начала сентября.