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Власти рассказали, в каких загородных лагерях Калининградской области построят новые корпуса

Новые места позволят принять еще 1 тысячу ребят за смены.

Источник: правительство Калининградской области

В загородных детских лагерях «Алые паруса», имени Лени Голикова, «Мечта» и «Юность» построят пять новых корпусов. Создание 260 новых мест позволит на 1 тысячу человек увеличить охват отдыхающих детей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Накануне Министерство просвещения РФ одобрило заявку Калининградской области на выделение 107 млн рублей на строительство. Эти деньги нужно будет использовать до 1 июня 2027 года.

Спальные корпуса создадут по технологии быстровозводимых конструкций. Здания сделают удобными для маломобильных ребят, оснастят новой мебелью и оборудованием.

Ранее такая работа уже проводилась. Например, в этом году в лагере «Алые паруса» открыли два модульных спальных корпуса, а территорию вокруг них благоустроили.

туризм и отдых