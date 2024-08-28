Власти рассказали, в каких загородных лагерях Калининградской области построят новые корпуса

В загородных детских лагерях «Алые паруса», имени Лени Голикова, «Мечта» и «Юность» построят пять новых корпусов. Создание 260 новых мест позволит на 1 тысячу человек увеличить охват отдыхающих детей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Накануне Министерство просвещения РФ одобрило заявку Калининградской области на выделение 107 млн рублей на строительство. Эти деньги нужно будет использовать до 1 июня 2027 года.
Спальные корпуса создадут по технологии быстровозводимых конструкций. Здания сделают удобными для маломобильных ребят, оснастят новой мебелью и оборудованием.
Ранее такая работа уже проводилась. Например, в этом году в лагере «Алые паруса» открыли два модульных спальных корпуса, а территорию вокруг них благоустроили.