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Холзи анонсировала новый альбом, получивший название The Great Impersonator

Американская певица Холзи опубликовала в своих соцсетях тизер нового лонгплея. В нем, как намекает исполнительница, она отправится в путешествие во времени, чтобы исследовать музыкальные стили прошлых десятилетий.

Источник: Звук

Американская певица Холзи опубликовала в своих соцсетях тизер нового лонгплея. В нем, как намекает исполнительница, она отправится в путешествие во времени, чтобы исследовать музыкальные стили прошлых десятилетий.

В начале тизера Холзи рассказывает о своей жизни после того, как у нее диагностировали несколько тяжелых заболеваний: «Когда ты так болеешь, начинаешь задумываться о том, как все могло бы быть по-другому».

Постепенно кадры с современной Холзи сменяются клипами, где она предстает перед поклонниками в ретрообразах.

Что, если бы я дебютировала в начале 2000-х? В 90-х? В 80-х? В 70-х? Я все еще Холзи? В любом времени я все еще болею? Стану ли я мамой?

Холзи
певица.

Певица описала новую пластинку как «концептуальный альбом-исповедь». Дата выхода лонгплея пока еще неизвестна.

Недавно выяснилось, что Холзи выступит на MTV Video Music Awards впервые с 2016 года.