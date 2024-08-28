В Таганроге помогли мужчине, получившему отказ в перерасчете пенсии

Сотрудники прокуратуры помогли жителю Таганрога через суд добиться перерасчета пенсии. Теперь мужчине должны перечислять скорректированную выплату.
Как оказалось, изначально пенсионер просил включить в стаж четыре года работы, но специалисты, которые занимались оформлением бумаг, не стали принимать подтверждающие документы.
В итоге таганрожцу пришлось обращаться в надзорное ведомство, там проверили ситуацию и подали иск.
— После суда размер пенсии был определен, произвели перерасчет, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, ранее сотрудники прокуратуры помогли инвалиду получить жилье в Таганроге.