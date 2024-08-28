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В Таганроге помогли мужчине, получившему отказ в перерасчете пенсии

Жителю Таганрога сделали перерасчет пенсии после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники прокуратуры помогли жителю Таганрога через суд добиться перерасчета пенсии. Теперь мужчине должны перечислять скорректированную выплату.

Как оказалось, изначально пенсионер просил включить в стаж четыре года работы, но специалисты, которые занимались оформлением бумаг, не стали принимать подтверждающие документы.

В итоге таганрожцу пришлось обращаться в надзорное ведомство, там проверили ситуацию и подали иск.

— После суда размер пенсии был определен, произвели перерасчет, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Напомним, ранее сотрудники прокуратуры помогли инвалиду получить жилье в Таганроге.