Беглов проверил ход реконструкции Музыкального театра имени Шаляпина

«При его строительстве было применено немало передовых технических решений, в том числе уникальных, но сегодня к зданиям театров и залов другие требования. Для города принципиально важно иметь большой обновленный театр с современным залом-трансформером. После ремонта акустика в зале должна соответствовать высочайшим требованиям. Этот проект консультируют профессиональные архитектурные акустики», — сказал губернатор.