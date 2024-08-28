Беглов проверил ход реконструкции Музыкального театра имени Шаляпина

Глава города напомнил, что ранее в его стенах находился Народный дом при императоре Николае II.
«При его строительстве было применено немало передовых технических решений, в том числе уникальных, но сегодня к зданиям театров и залов другие требования. Для города принципиально важно иметь большой обновленный театр с современным залом-трансформером. После ремонта акустика в зале должна соответствовать высочайшим требованиям. Этот проект консультируют профессиональные архитектурные акустики», — сказал губернатор.
По его словам, расположение здания в центре города усложняет проект реконструкции: требуются непростые инженерные решения. У театра планируют оборудовать подземный этаж, где будут располагаться помещения для сценического и технического оборудования, а также гардеробы. Помещение для репетиций оркестра разместят в подкупольном пространстве над зрительным залом.
Площадь здания расширят с 15 до 21 тысячи квадратных метров. После реконструкции вместимость зала увеличится до 1436 человек. Заказчиком реконструкции выступает Фонд капитального строительства и реконструкции, подведомственный Комитету по строительству. В настоящее время на площадке задействованы 140 рабочих и 17 единиц техники.
Окончание работ запланировано ан 2026 год. А в этом году завершается реконструкция ещё одной сцены театра на Английской набережной, где есть уникальный орган.