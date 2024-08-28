Ремонт автодорог завершают в Нижнеудинском районе

Сейчас начали работать на улице Просвещение. Там дорогу длиной 1,4 километра приведут в порядок к 2026 году. В селе Мельница специалисты работают сразу на двух дорогах. По поручению Игоря Кобзева отремонтировали дорогу, которая ведет к социально-реабилитационному центру, к школе и детскому саду. Скоро на участке, который проходит по селу, заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, сделают тротуары и освещение.