Ремонт автодорог завершают в Нижнеудинском районе

Автомобильные дороги почти отремонтировали в Нижнеудинском районе. Обновляют трассу в Нижнеудинске, Алзамае, в селах Худоеланское и Мельница, а также в поселке Вершина. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Из регионального бюджета, в том числе по программе «Транспортный каркас Иркутской области» на работы выделили 290 миллионов рублей. Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ознакомился с ходом работ.
В Нижнеудинске уже завершили капитальный ремонт двух участков дорог по улице Заимка Муксут, который начали в 2023 году. Их длина составляет 2,4 километра. К завершающей стадии пришли специалисты на улице Кржижановская. Там привели в порядок участок в 2,1 километра.
Сейчас начали работать на улице Просвещение. Там дорогу длиной 1,4 километра приведут в порядок к 2026 году. В селе Мельница специалисты работают сразу на двух дорогах. По поручению Игоря Кобзева отремонтировали дорогу, которая ведет к социально-реабилитационному центру, к школе и детскому саду. Скоро на участке, который проходит по селу, заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, сделают тротуары и освещение.
— Мэр района Анатолий Крупенев достаточно квалифицированно организовал работу, синхронизировав капитальный ремонт дороги местного значения с ремонтом дороги регионального значения. На первом объекте тротуары и примыкание обустроены так, что специалистам на втором объекте будет удобно их совместить, — отметил Максим Лобанов.
На 80% выполнили работы в поселке Вершина, на улице Московская. Сейчас там меняют асфальтобетонное покрытие. Капитальный ремонт продолжают в селе Худоеланское. Участок длиной 3,4 километра должны были отремонтировать лишь к концу 2026 года, но подрядчик планирует справиться быстрее. Также работы начали в городе Алзамае. Западный переезд отремонтировали на 25%, по плану должны закончить через три года.
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