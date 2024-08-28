Премия МУЗ-ТВ: калькулятор достижений отечественной эстрады

В каждой стране проходит какое-нибудь мероприятие национального масштаба. То же самое касается и музыкальных церемоний награждения. У американцев уважением пользуется «Грэмми», корейцы поклоняются Mnet Asian Music Awards… А у нас, в России, есть своя фишка. И это — премия МУЗ-ТВ. К ней готовятся все: и артисты, и журналисты. Причем очень загодя. Ведь каждый хочет урвать лакомый кусочек пирога. Кто в кадре, а кто — за кадром. Подробнее о событии рассказываем в нашем новом материале.

К событию подошли с размахом. Более 25 тысяч зрителей в спортивном комплексе «Олимпийский», фееричные выступления звезд — короче говоря, скучать не приходилось. Вспоминаешь некоторых артистов и невольно предаешься ностальгии. Сами посудите: «Дискотека Авария», «Тату» и дуэт «Smash!!» на одной сцене! То были времена, когда Юля Волкова и Лена Катина рвали мировые чарты, а Сергей Лазарев лишь начинал свою поп-карьеру. Сейчас такое уже и не увидишь нигде.

Лучшая песня. Все просто: пользователи голосуют за самый полюбившийся хит года. Лучшее видео. В данном случае имеется в виду музыкальный клип. Лучшее концертное видео. Лайв-записи с тура как они есть. Лучший исполнитель или исполнительница. Традиционное разделение по гендерному признаку. Лучшая группа. Поп или рок — неважно. Главное — чтоб популярная была. Лучший альбом. Как правило, тут рассматривается самый прослушиваемый полноформатник года. Лучшее танцевальное видео. При чем тут танцы, спросите вы? Да ни при чем. Просто музыка настолько забойная, что ноги сами собой в пляс уходят. Остается только выбрать самый драйвовый и цепляющий трек. Лучшая коллаборация. Ну, тут все очевидно: топовые артисты сотрудничают друг с другом и обмениваются аудиторией. Прорыв года. В номинацию попадают исполнители с самыми впечатляющими чартовыми показателями за год. Как правило, это новички, но встречаются и более опытные мэтры. Лучшее лирическое видео. У кого анимированный текст получился красивее? Решают пользователи. Лучшая cover-версия. Поп-звезды перепевают хиты друг друга, и наша задача — определить, кто сумел вдохнуть в трек новую жизнь. Лучший в сети. Сейчас для медийной личности главное — быть всегда на слуху. Быть онлайн. У кого-то получается, у кого-то — не очень.