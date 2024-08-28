Премия МУЗ-ТВ: калькулятор достижений отечественной эстрады

В каждой стране проходит какое-нибудь мероприятие национального масштаба. То же самое касается и музыкальных церемоний награждения. У американцев уважением пользуется «Грэмми», корейцы поклоняются Mnet Asian Music Awards… А у нас, в России, есть своя фишка. И это — премия МУЗ-ТВ. К ней готовятся все: и артисты, и журналисты. Причем очень загодя. Ведь каждый хочет урвать лакомый кусочек пирога. Кто в кадре, а кто — за кадром. Подробнее о событии рассказываем в нашем новом материале.
Уверены, многие слышали о телеканале МУЗ-ТВ. Особенно те, кто застал 90-е и нулевые. О времена, о нравы! Вместо YouTube — трансляции клипов по спутниковой связи. Признавайтесь, смотрели?
МУЗ-ТВ начал свое вещание в 1996 году. Для большого количества меломанов этот канал был единственным окном в мир большого шоу-бизнеса. Новости отечественной эстрады, скандалы, интриги, расследования, а еще — много-много красочных музыкальных видео. Проект довольно быстро набрал популярность, что совершенно неудивительно. А потом возникла премия МУЗ-ТВ. Первая в России церемония награждения, где учитывалось мнение пользователей.
К событию подошли с размахом. Более 25 тысяч зрителей в спортивном комплексе «Олимпийский», фееричные выступления звезд — короче говоря, скучать не приходилось. Вспоминаешь некоторых артистов и невольно предаешься ностальгии. Сами посудите: «Дискотека Авария», «Тату» и дуэт «Smash!!» на одной сцене! То были времена, когда Юля Волкова и Лена Катина рвали мировые чарты, а Сергей Лазарев лишь начинал свою поп-карьеру. Сейчас такое уже и не увидишь нигде.
Открытие премии МУЗ-ТВ состоялось в 2003 году — и прошло с блеском. Потом уже ставки повысились: ковровая дорожка, новые знаковые имена и, конечно же, иностранные гости. Совсем скоро мы рассмотрим этапы развития церемонии в хронологическом порядке. А пока представляем вам основные категории и номинации. Чтобы проще было ориентироваться.
Кроме того, раньше руководство МУЗ-ТВ нередко выдавало и специальные призы. Например, за вклад в развитие популярной музыки. Но в 2024 году подобная практика изжила себя.
Простите нам столь громкий заголовок. Но именно под таким лозунгом и прошла дебютная церемония награждения МУЗ-ТВ. На тот момент Валерия только-только оправилась от расставания с продюсером Александром Шульгиным. На всякий случай напомним: бывший супруг постоянно поднимал руку на певицу и ее детей. Из-за издевательств звезда была вынуждена взять творческий перерыв. Но потом случилось ее знакомство с Иосифом Пригожиным, а вместе с этим — и триумфальное возвращение в строй.
Валерия прекрасно выступила на церемонии, но уступила Алсу в номинации «Лучшая исполнительница». Впрочем, у артистки было все еще впереди.
Кстати, победа в категории «Лучшее видео» досталась группе «Тату». А кому же еще? В те времена девушки действительно были на коне. А вот статус «лучшего исполнителя» получил Филипп Киркоров.
Спецпризам тоже место нашлось. В 2003 году Валерий Леонтьев получил награду «за вклад в развитие популярной музыки». Да-да, именно ту самую.
Как мы уже говорили, дальше — больше. МУЗ-ТВ на волне успеха развернулись: спорткомплекс «Олимпийский» уже заполонили целых 30 тысяч человек, а лайн-ап премии дополнили некоторые передовые на тот момент группы. Например, «Звери» и «ВИА Гра». Каждый коллектив победил в своей номинации: первые представляли рок, а вторые — поп-музыку. Кроме того, на фестивале засветилась и команда «ЧайФ», завоевавшая специальный приз за вклад в развитие тяжелой музыки.
Но мы хотим отдать должное Валерии. В 2004-м артистка все-таки забрала трофей в качестве «Лучшей исполнительницы».
Еще не забыли о рок-группе «Звери»? И не надо, потому что в 2005 году эта группа была на вершине. Коллектив победил аж в трех номинациях, включая «Лучший альбом» и «Лучшее концертное шоу». «ВИА Гра» второй год подряд подтвердила статус топовой поп-группы страны, а приз за особые достижения достался Вячеславу Бутусову.
Но больше всего публику, конечно, порадовал перформанс группы «Тату». Да, не опять, а снова. Дуэт Лены Катиной и Юли Волковой вернулся на сцену впервые за долгое время, и покорил почти каждого зрителя.
А вот тут-то, дорогие читатели, начинается самое интересное: заезжие гастролеры! Совсем как в советском мультфильме «Бременские музыканты». Сейчас такое покажется нереальным, но в далеком 2006 году премию МУЗ-ТВ посетил рэпер 50 Cent собственной персоной. Артист с удовольствием пообщался с поклонниками и показал отличное выступление. Правда, удовлетворить звездного гостя было не так-то просто. Руководству телеканала пришлось расширить гримерку минимум до размеров большой школьной раздевалки. Люкс-мебель и прочие удобства прилагались.
Бойз-бэнд US5 тоже приехал разогреть российскую публику. Что до отечественных исполнителей, то в 2005-м балом правил Сергей Лазарев. Певец получил награду в категории «Прорыв года». Но и группа «Тату» по-прежнему была на коне. Дуэт отхватил целых три статуэтки, в том числе за «Лучшую песню года». На наш взгляд, победа была вполне заслуженная. Хит All About Us до сих пор пробирает до мурашек. Такого на российской эстраде не было ни до, ни после.
Никогда еще фраза «верни мне мой 2007-й» не звучала настолько отчаянно. Сами посудите: когда бы вы еще увидели Кристину Агилеру, Tokio Hotel и The Pussycat Dolls на одной сцене? Подобное казалось сном еще тогда, а уж сейчас — и тем паче. При появлении культовых немецких эмо-рокеров публика орала так громко, что чуть было не сорвала мероприятие. Организаторы даже вынесли предупреждение: «Если вы сейчас не замолчите, нам придется отменить премию». Только потом толпа хоть как-то утихомирилась.
Другие звезды буквально померкли на фоне Tokio Hotel. Больше всех, конечно, опечалилась Кристина Агилера. Дело в том, что во время ее выступления зал начал стремительно пустеть. И это совершенно никак не связано с качеством перформанса: просто люди не хотели больше никого слушать, кроме заветных немцев. Cитуация вышла неприятная, ведь Кристина выложилась на все сто!
Впрочем, культовый герлз-бэнд The Pussycat Dolls чувствовал себя куда комфортнее. Особенно отличилась главная вокалистка группы Николь Шерзингер. Девушка похвасталась своими российскими корнями, а также сказала несколько предложений на Великом и Могучем. Самый большой фурор произвела бессмертная фраза «Молодежь, давайте пить!» Сдается нам, что тут имелось в виду «петь». От осознания этого факта становится еще смешнее.
Но не заморскими гостями едиными, как говорится. В 2007 году отечественная поп-сцена тоже рвала и метала. В частности, Дима Билан и МакSим получили кучу наград. Вторая даже удостоилась премии в номинации «Лучший рингтон». Иронично, но кажется, что хит «Нежность» и впрямь звучал из каждого телефонного динамика.
В числе лауреатов также отметился Филипп Киркоров и покойный Виктор Цой. Наконец, свою долю славы получили сестры Анастасия и Мария Толмачевы. Девочки победили в детском «Евровидении-2006».
Церемония награждения МУЗ-ТВ продолжала свое триумфальное шествие. Так, в 2008 году «гвоздем программы» стали культовые американские рокеры 30 Seconds To Mars. А еще — Дженнифер Лопес и Morandi. Своим присутствием нас также почтил Робин Гибб — фронтмен известной поп-рок-группы Bee Gees. Артист удостоился особой награды за вклад в современную музыкальную индустрию. Вдумайтесь только: впервые в истории премии спецприз получил иностранный исполнитель. В общем, престиж МУЗ-ТВ в глазах мировой общественности рос как на дрожжах.
Кстати, раньше за особые достижение вручалась фигурка в форме тарелки с золотым яблоком. Но с 2008-го статуэтка приобрела форму земного шара. Таким образом руководство премии хотело донести, что «любовь к музыке не имеет границ и живет на всех континентах».
Певица MaкSим, к слову, продолжала штурмовать отечественные чарты. Она победила в четырех номинациях, включая «Лучшую песню», «Лучшую исполнительницу» и «Лучший альбом». Спецприз за «Лучшие продажи» — и тот звезде достался. Ну, а Дима Билан уже второй год подряд был признан топовым артистом. Равно как и группа «Звери».
Все, кто рос в нулевые, сейчас почувствуют прилив ностальгии. Да, поп-группа «Ранетки» в свое время наделала немало шуму. Можно было любить этих девушек или ненавидеть, но факт остается фактом: свой след в истории они точно оставили. Одноименный сериал на СТС — тому подтверждение.
Короче говоря, коллектив забрал трофеи за лучшие альбом и саундтрек. В числе победителей также традиционно отметились Дима Билан и MaкSим, а еще — Сергей Лазарев.
Иностранные исполнители в тот год были один другого краше: Кэти Перри, Лара Фабиан, Иза Феррер, Sum 41… Лидер коллектива Roxy Music Брайан Ферри — и тот приехал. Заодно поощрение за вклад в мировую музыкальную индустрию получил.
Кстати, о Кэти Перри: к сожалению, артистке не слишком понравилось в России. По ее словам, виноваты были ведущие. Мол, и вопросы задавали неудобные, и с поклонниками нормально пообщаться не давали. Последнее действительно имело место быть, но в целом ничего серьезного не произошло. Фанат просто прибежал к певице сфотографироваться за кулисами, а журналисты его всячески отгоняли со словами «Нам некогда». Кэти пришлось вмешаться и заверить работников, что все под контролем.
На пресс-конференции дива тоже выглядела довольной. Даже красоту российских девушек отметила.
Кстати, вся дискография Кэти Перри есть в стриминговом сервисе Звук. А превосходное качество позволит услышать треки такими, какими их задумывала икона поп-сцены и ее продюсеры. Попробуйте, вам понравится.
В чем же выражаются новшества, спросите вы? Да во всем. Например, в 2010-м в Россию приехала не кто-нибудь, а сама Ла Тойя Джексон — старшая сестра всем известного поп-короля Майкла Джексона. Она забрала почетную награду за вклад в мировую музыкальную индустрию вместо покойного брата. А еще фестиваль отметился наплывом рок-музыкантов. Группы Flyleaf, The Exies, Dan Balan и Anastacia воистину зажгли сцену.
Кроме того, 2010 год ознаменовался «бумом» отечественного хип-хопа. Рэпер Тимати вырвался вперед и забрал целых три награды в номинациях «Лучший хип-хоп проект», «Лучший альбом» и «Лучшее видео».
Второе дыхание открылось и у певицы Валерии. Артистка была признана топовой исполнительницей года. Наконец, культовая группа A"Studio завоевала лидерство в категории «поп».
Мы не могли не процитировать Пушкина: по количеству специальных гостей в 2011 году премия действительно била все рекорды. Даже именитая Шэрон Стоун приезжала! Но одной лишь Америкой дело не ограничилось. Перед восторженной публикой выступали иранский певец Араш, британец Крейг Дэвид, азербайджанский дуэт Ell & Nikki и даже шведская исполнительница Хелена. А еще — Tokio Hotel. Да, немецкие рокеры произвели фурор на мероприятии уже во второй раз.
2011-й также ознаменовался очередной победой Димы Билана в категории «Лучший исполнитель». Таким образом, артист стал обладателем самого большого числа наград от МУЗ-ТВ. В свою очередь, группа A"Studio повторно завоевала статус флагмана поп-жанра, а все почести от рок-сообщества достались коллективу «Мумий Тролль».
Юбилейная церемония награждения, разумеется, прошла громко и с размахом. Во многом этому поспособствовали соцсети: теперь насладиться любимыми выступлениями можно было и онлайн.
А какая знаковая дата — и без ковровой дорожки? 1 июня 2012 года звезды решили удивить своих поклонников, и не только за счет роскошных нарядов. Например, Иван Дорн прокатился перед папарацци на скейте, а Тимур Родригез устроил джем-сейшн на пять минут. Отличилась и группа «Город 312»: участники коллектива спели частушки о МУЗ-ТВ и тем самым подняли всем настроение.
Премию 2012 года иначе как «вечером каверов» было не назвать. В хорошем смысле, конечно же. Отечественные артисты перепели некоторые нетленки своих коллег. Например, Дима Билан и Юля Волкова отдали дань уважения коллективу «Градусы», а Елка исполнила искрометный хит «Коламбия Пикчерз не представляет» группы «Банд’Эрос». Кстати, нашумевший хип-хоп-проект был признан лучшим в своей номинации.
Но балом правил, конечно же, Филипп Киркоров. Поп-король отечественной эстрады не только задал жару с песней WWW группы «Ленинград», но и получил премию как «Лучший исполнитель десятилетия». А вот награду за вклад в развитие музыкальной индустрии завоевал продюсер Игорь Крутой.
Впрочем, без некоторых казусов не обошлось. Один человек попытался украсть призовую статуэтку. К счастью, злоумышленника довольно быстро поймали. Им оказался фанат из Самары, который так и не смог объяснить причины столь странного поступка.
Но даже этот неприятный случай не омрачил мероприятие. Выступления были прекрасными как никогда, а количество знаковых артистов зашкаливало. Quest Pistols, Вика Дайнеко, «Каста», Ева Польна и Юлия Савичева — лишь малая часть «гвоздей программы» вечера.
Кажется, руководство телеканала решило вдохновиться сиквелом «Матрицы». Иначе и не объяснить столь громкое название церемонии 2013 года. Возможно, дело было и в технических новшествах тоже. Например, на ковровой дорожке появилась отдельная интерактивная зона, которой заведовала Яна Чурикова. К тому же премия окончательно перешла в режим онлайн-трансляции.
Как бы то ни было, в 2013-м сцена «Олимпийского» вновь озарилась прекрасными номерами. Особенный фурор произвел корейский исполнитель PSY, покоривший всю планету хитами Gangnam Style и Gentlemen.
Но отечественные звезды тоже были не лыком шиты. Скажем, Полина Гагарина во время своего перформанса перевоплощалась в русалку: она то внезапно исчезала на сцене, то переносилась в подводный мир. Фигурально, конечно же. Кстати, артистка еще и забрала награду в номинации «Прорыв года».
В этот раз МУЗ-ТВ решили сделать упор на шоу. На спецэффекты, инсталляции и декорации. Как насчет певицы Нюши, взмывающей к потолку вместе с роялем? Саксофонисты с горящими лампами вместо голов тоже заслуживали отдельного внимания. Это Екатерина Иванцив, она же Елка, так расстаралась. А фронтвумен A"Studio Кети Топурия и вовсе оказалась на склоне огромной скалы.
В общем, посмотреть было на что. И послушать тоже: практически все артисты пели вживую. Хотя Жанна Агузарова не согласилась бы с нами. По окончании своего выступления бывшая солистка группы «Браво» заявила: «Благодарю маму и папу, марсиан, без них я никто! Россия, вперед! Еще благодарю звукаря, который включал нам “фанеру”!».
Заключительная часть трилогии Вачовски называется «Революция». А тут — «Эволюция». Да, мы не перестанем шутить про «Матрицу», и вы с этим ничего не поделаете.
Так или иначе, в 2014 году у премии МУЗ-ТВ появились новые фишки. Например, блогеры. Бьюти-эксперт Айза Долматова — в их числе. Бывшая жена рэпера Гуфа заведовала интерактивной зоной неподалеку от ковровой дорожки.
Но куда же без специальных гостей? В этот раз заезжим гастролером оказался шведский исполнитель Ola. На сцене он появился очень эффектно — с помощью подъемной платформы. Уже знакомый нам Крейг Дэвид тоже не мог обойти премию стороной. У него даже свое реалити-шоу на МУЗ-ТВ когда-то было!
Что касается отечественных флагманов поп-музыки, то Диму Билана не переплюнул никто. Артист исполнял песню «Малыш», а вокруг него лилась вода с потолка. Порой стихия принимала самые неожиданные формы: то синусоиды, то еще какие-то узоры… Иногда Дима даже позволял импровизированному «дождю» накрыть себя с головой. Но самое главное — певец максимально отдался выступлению. Его вокал, экспрессия и актерское мастерство поразили слушателей до пят. Даже сейчас некоторые поклонники считают перформанс Билана «лучшим, что было на премии».
На наш взгляд, Сергей Лазарев если и отстал от конкурента, то ненамного. Не зря же взял награду за «Лучшее концертное шоу»!
Несколько трофеев достались и группе Serebro, что неудивительно: в те годы коллектив буквально рвал и метал.
А вот спецпризы получили Игорь Николаев и, что весьма неожиданно, Евгений Плющенко. Вот она, эволюция: даже фигуристы на музыкальную премию пожаловали.
Гудят литавры, гремят фанфары, а премия МУЗ-ТВ перемещается в Астану. Впервые в истории. Потому-то в 2015 году на церемонии появилась новая номинация: «Лучший артист года Казахстана». Пять претендентов на награду и, как всегда, лишь один победитель. По итогам голосования любимчиком публики стал Кайрат Нуртас — один из самых востребованных артистов страны по версии казахского Forbes.
А вот российские артисты начали экспериментировать с песнями на английском языке. Что ни сделаешь ради «международного статуса»? В соответствующей категории победил Дима Билан. Не опять, а снова. Очередной трофей артист получил за трек Wally. Кстати, эту композицию Дима записал под псевдонимом Alien 24.
А еще флагман отечественной поп-музыки наконец-то обзавелся призом за «Лучшее концертное шоу». Не зря в 2014 году постарался!
Кстати, «Прорывом года 2015» стал Егор Крид. Тогда еще молодой певец семимильными шагами шел в российский мейнстрим.
После казахских гастролей премия МУЗ-ТВ вновь вернулась на сцену «Олимпийского». Альма-матер поприветствовала многих старых знакомых, среди которых — Сергей Лазарев, Нюша, Ленинград, Тимати, A"Studio, а также Serebro и Полина Гагарина. Без Димы Билана, конечно, тоже было никуда. Артист не только награду очередную получил, но и благотворительный фонд прорекламировал.
Но нам в первую очередь интересны некоторые новые лица. Например, рэпер Баста, который наконец-то получил заслуженный трофей в категории «Лучший хип-хоп-проект». Василий Вакуленко неоднократно номинировался на премию, но вот выступил на ней впервые. Да еще и не один, а с Полиной Гагариной вместе. Получилось довольно атмосферно.
Кстати, статус лучшего исполнителя на иностранном языке завоевал азербайджанский певец Эмин. Статуэтку артисту вручила не кто-нибудь, а Бай Лин — звезда фильма «Такси 3». Ради этого случая актриса даже из Голливуда прилетела.
Второй юбилей — это, конечно, почетно. Потому-то МУЗ-ТВ вновь развернулись и позвали на церемонию маэстро Андреа Бочелли. Честь выступить с итальянским тенором выпала певице Заре. Артисты исполнили песни Time to Say Goodbye и La grande storia.
Конечно, мало кто мог затмить Бочелли на премии. Но Сергей Лазарев и Дима Билан постарались, потому что… выступили в дуэте! Нет-нет, мы не опечатались: два вечных соперника смогли объединиться ради одной великой цели. И цель эта — композиция под названием «Прости меня». Воистину, за такой номер поклонники и впрямь были готовы отпустить кумирам все грехи.
Кстати, Сергей Лазарев еще и забрал трофей за «Лучшую песню». На наш взгляд, вполне заслуженно: все-таки You Are the Only One очень впечатлила всех на «Евровидении».
Фирменные призы в виде тарелок вновь вручала американская кинозвезда. На сей раз это была Келли Ху.
Думается нам, шестнадцатая премия МУЗ-ТВ не зря получила такое название. Мероприятие решило обратить свой взор на новых, перспективных звезд. Например, на Ольгу Бузову. Наверное, ни для кого не секрет, что песни этой артистки играли из каждого утюга в 2018-м. Особенно выстрелил хит «Мало половин». Поклонники гадали: сумеет ли исполнительница взять заветную награду?
Спойлер: сумела. Причем в категории «Лучшая песня рунета». А ведь конкуренты у Ольги были что надо. Элджей, Мот, Matrang, Тимати совместно с Егором Кридом — все эти звезды штурмовали интернет на полную катушку.
Но Бузова получила заветную статуэтку, с чем мы ее сердечно поздравляем. Терпение и труд все перетрут. Знала ли певица, что через несколько лет впервые попадет в чарт Billboard? Не думаем. Но все с чего-то начинается.
Свое восхождение на вершину в 2018-м начала и Анна Асти — правда, еще пока в составе дуэта Artik & Asti. Между прочим, проект победил в номинации «Лучшая поп-группа».
В этот раз мы полностью согласны со слоганом премии. Действительно, под началом МУЗ-ТВ в 2019 году объединился и стар и млад. Скажем, на церемонии впервые выступил феноменальный казахский певец Димаш Кудайберген с композицией «Любовь Уставших Лебедей». Популярность среди молодежи также стремительно набирали артистки Мари Краймбрери и Zivert. Последняя даже взяла награду в номинации «Прорыв года».
Неожиданных дуэтов, впрочем, тоже хватало. Где б вы еще на одной сцене увидели Валерию и Егора Крида? Григорий Лепс тоже удивил поклонников, выступив в паре с азербайджанским певцом Эмином. Но у старой гвардии еще был порох в пороховницах. Мы более чем уверены: о хите «Цвет настроения синий» авторства Филиппа Киркорова не слышал только ленивый. Поэтому и неудивительно, что отечественный поп-король забрал приз в номинации «Лучшая песня».
К слову, в этот раз премия МУЗ-ТВ прошла во дворце спорта «Мегаспорт». А все потому, что на тот момент «Олимпийский» закрылся на реконструкцию. Ненавязчивое напоминание из будущего: площадка все еще ремонтируется.
Очередной этап главного музыкального мероприятия страны должен был пройти в 2020-м, но этого не случилось. Пандемия внесла свои коррективы. Поэтому вскоре организаторы назначили новую дату проведения премии: 4 июня 2021 года.
В этот раз церемония пошла в разнос. Упор на «молодежную аудиторию» вышел из-под контроля. Дворец спорта «Мегаспорт» озарили выступления таких артистов, как Mia Boyka, Hensy, Хабиб и Ваня Дмитриенко. Далеко не всем понравился новый формат. В частности, солистка «Ночных Снайперов» Диана Арбенина заявила о «бесталанности» большинства молодых исполнителей.
Кроме того, премия столкнулась с обвинениями в «продажности».
Короче говоря, МУЗ-ТВ 2021 прошла не слишком удачно. Получилось не «начало света», а самый настоящий его «конец»! Всем известные события последующих лет и вовсе подлили масла в огонь. Казалось, что премия никогда больше не возродится. Но не тут-то было…
Эта новость явилась для многих неожиданностью, но спустя три года МУЗ-ТВ вновь дал о себе знать. Брендовая церемония награждения все же состоялась, но теперь — в спортивном комплексе «ЦСКА Арена».
Конечно же, состав артистов изменился. Индустрия ведь не стоит на месте, в конце концов! Кто-то выступил на премии впервые: например, Люся Чеботина, Gayazovs Brothers, Три дня дождя, Клава Кока, 5УТРА, Amirchik и другие. Но безусловной звездой вечера стала Анна Асти. Певица забрала награды аж в трех номинациях, включая «Лучший альбом», «Лучшая песня» и «Лучшая исполнительница». Достойная конкуренция Диме Билану!
А вот в номинации «Прорыв года» победил блогер Xolidayboy. Зайдите в любой российский чарт и поймете почему: трек «Пожары» действительно можно назвать хитом 2024-го.
И все же нам кажется, что МУЗ-ТВ наступили на те же грабли. Они слишком сильно ударились в TikTok. Такую стратегию можно понять, а вот принять — далеко не всегда. Многие поклонники назвали премию «одной из самых скучных за последнее время». Да и в целом, к сожалению, церемония утратила былой престиж. Но кто знает: может быть, совсем скоро мы увидим ее истинное возрождение?
Раньше голосование проходило в два этапа. Сначала номинантов выбирало экспертное жюри: продюсеры, работники лейблов, музыкальные критики и другие видные представители индустрии. А потом уже готовый список отдавали на суд пользователям сети. Вот последние-то и решали, кому достанется награда. Правда, выбор был невелик: пять или семь исполнителей от силы. И все — неизменно популярные и вирусные. Опять же, в целом оценивалось не качество музыки, а цифровые показатели.
В 2024 году голосование разделилось на четыре этапа. Сначала — так называемый пресс-завтрак. То есть объявление номинаций и ведущих премии. Затем следовало экспертное голосование. Специалистов, конечно же, отбирал оргкомитет МУЗ-ТВ. Далее гала-ужин, подведение итогов и только потом — упор на мнение зрителей. Пользователи выбирали любимых артистов на сайте телеканала. Ну, а что было дальше, вы и сами знаете.
Уверены, в будущем такая тенденция сохранится.
Сейчас прозвучит барабанная дробь, а мы с вами дружно выкрикнем: «Дима Билан!» Можно сколько угодно иронизировать на эту тему, но пока что рекорд певца никто не побил. Дима в совокупности получил 21 награду за все время. В призовую тройку также вошли Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с 14 и 11 трофеями соответственно. А замыкают цепочку группы «Звери» и «ВИА Гра».
К слову, есть и более интересный показатель. Например, количество побед за один сезон. И в этом плане лидирует певица МакSим. За один только 2008 год артистка удостоилась четырех фирменных «тарелок».
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