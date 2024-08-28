Продлил договор сотовой связи на сумму более 4,6 млн: водитель из Братска попался на уловки мошенников

В полицию обратился 47-летний водитель из Братска, который рассказал, что попался на уловки мошенников и потерял крупную сумму денег. В начале июля ему поступил звонок от «оператора» сотовой связи. Мошенник стал утверждать, что мужчине необходимо продлить договор на оказание услуг. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.