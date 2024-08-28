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Участница шоу «Танцы на ТНТ» поставила хореографию на песню «Единичка» Ильи Мазо

Песня Ильи Мазо «Единичка», выпущенная в 2019 году в рамках нашумевшей диджитал-оперы «ШХД:ЗИМА» (2019), получила новый визуальный образ благодаря хореографической постановке Инны Син, создательнице творческого объединения Kidas.

Источник: Звук

Песня Ильи Мазо «Единичка», выпущенная в 2019 году в рамках нашумевшей диджитал-оперы «ШХД:ЗИМА» (2019), получила новый визуальный образ благодаря хореографической постановке Инны Син, создательнице творческого объединения Kidas.

В танце Инна Син исследует темы порочного круга и неизбежности судьбы.

Главную роль в проекте сыграла 78-летняя соседка постановщицы, для которой это был первый сценический и съемочный опыт.

Как говорит Илья Мазо, он ничего не знал о процессе съемок и увидел только готовый результат.

Мне было очень больно и очень красиво. Это работа женщины о женщинах, и она говорит то, что я бы хотел сказать, но языком визуальным.

Илья Мазо
музыкант.

В прошлом году от Ильи Мазо и разработчика Александра Игнатова вышла игра «Неясное». О том, какие смыслы вложены в проект и что ждет игровую индустрию, авторы рассказали Звук Медиа.