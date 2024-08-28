Бойцы СВО и их родные получили почти 100 земельных участков в Ростовской области

Ростовской области уже 97 участников СВО, а также члены их семей получили земельные участки. Такие данные по состоянию на 1 августа 2024 года представили власти региона.
— Вопросы находятся на контроле минимущества области. На постоянной основе ведется письменное и устное консультирование участников специальной операции, даются разъяснения органам местного самоуправления, — прокомментировал заместитель министра имущественных и земельных отношений Дона Станислав Хлудин.
Напомним, в конце июня 2023 года в региональном законе прописали право бойцов СВО и их родных на получение бесплатных участков, предназначенных для личных нужд. Сейчас в Ростовской области продолжают подбирать подходящие территории.
Подробную информацию, а также порядок и условия предоставления земельных участков можно найти на сайте минимущества Ростовской области.