Олбани
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы СВО и их родные получили почти 100 земельных участков в Ростовской области

Бесплатные земельные участки выделяют в Ростовской области бойцам СВО, а также членам их семей.

Источник: Комсомольская правда

Ростовской области уже 97 участников СВО, а также члены их семей получили земельные участки. Такие данные по состоянию на 1 августа 2024 года представили власти региона.

— Вопросы находятся на контроле минимущества области. На постоянной основе ведется письменное и устное консультирование участников специальной операции, даются разъяснения органам местного самоуправления, — прокомментировал заместитель министра имущественных и земельных отношений Дона Станислав Хлудин.

Напомним, в конце июня 2023 года в региональном законе прописали право бойцов СВО и их родных на получение бесплатных участков, предназначенных для личных нужд. Сейчас в Ростовской области продолжают подбирать подходящие территории.

Подробную информацию, а также порядок и условия предоставления земельных участков можно найти на сайте минимущества Ростовской области.