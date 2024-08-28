Что думают россияне об аресте Павла Дурова во Франции. Опрос

Около двух третей всех респондентов (64%) следили за новостями о задержании генерального директора Telegram Павла Дурова, треть респондентов (32%) что-то слышала о теме, впервые услышали о новостях лишь 2%.
Также россияне считают выгодополучателями в ситуации с Дуровым французские власти (24%) и западные компании-техногиганты (22%).
Семеро из десяти респондентов отрицательно оценивают обвинения со стороны французских властей в отношении Павла: определенно отрицательную оценку властям дали 55% опрошенных, 16% — оценили заявления со стороны французского государства скорее отрицательно, чем положительно. Противоположного мнения придерживается примерно каждый десятый участник опроса: 5% заявили об определенно положительной оценке действий французских чиновников, а 4% отметили, что оценивают их скорее положительно, чем отрицательно. Затруднились с ответом или не определились с оценкой 21% респондентов.
Примерно половина респондентов считает, что шансы на оправдательный приговор по результатам судебного разбирательства по делу Павла Дурова низкие: доля респондентов, ответивших, что у основателя мессенджера Telegram определенно низкие шансы на освобождение — 19%. Тех, кто ответил, что шансы скорее низкие, чем высокие, оказалось 29%. Каждый пятый считает, что шансы Дурова быть оправданным высоки: 15% заявили, что шансы скорее высокие, чем низкие, 7% — что шансы определенно высокие. Затруднившихся с ответом оказалось 24%.
Доля тех, кто не придерживается ни одной из представленных позиций — 43%. При этом 62% всех опрошенных пользуются Telegram, 20% не используют мессенджер, а 16% иногда пользуются, иногда не пользуются.
50% участников опроса считает, что существуют высокие риски для безопасности данных пользователей Telegram после ареста Павла Дурова: 28% высказались, что риски определенно высокие, а 22% — что скорее высокие, чем низкие. Каждый пятый, наоборот, оценивает риски как низкие: 13% — как скорее низкие, чем высокие, 8% — как определенно низкие.