Что думают россияне об аресте Павла Дурова во Франции. Опрос

Примерно половина респондентов считает, что шансы на оправдательный приговор по результатам судебного разбирательства по делу Павла Дурова низкие: доля респондентов, ответивших, что у основателя мессенджера Telegram определенно низкие шансы на освобождение — 19%. Тех, кто ответил, что шансы скорее низкие, чем высокие, оказалось 29%. Каждый пятый считает, что шансы Дурова быть оправданным высоки: 15% заявили, что шансы скорее высокие, чем низкие, 7% — что шансы определенно высокие. Затруднившихся с ответом оказалось 24%.