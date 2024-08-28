Последние новости к вечеру 28 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 28 августа 2024 года.
Брата Дурова объявили в розыск во Франции
Николая Дурова, брата основателя Telegram Павла Дурова, объявили в розыск во Франции. Французские власти выдали ордера на их арест за отказ Telegram сотрудничать в расследовании сексуального насилия над детьми. Павла Дурова уже допрашивают. Местонахождение Николая неизвестно.
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о «плане победы»
Песков прокомментировал заявление Зеленского о подготовке «плана победы над Россией». Он заверил, что Россия достигнет всех целей СВО.
Случаи лихорадки Западного Нила выявили в 22 регионах России
Роспотребнадзор сообщил о незначительном повышении заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России. Заболевание зарегистрировано в 22 регионах. В основном это единичные случаи. Риск выше у людей с хроническими болезнями. Также повышенный риск у пожилых людей.
Forbes: мать детей Дурова подала на него в суд в Швейцарии
Ирина Болгар подала уголовный иск против Павла Дурова. Она утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из ее детей. Также Болгар подала гражданский иск об опеке.
Власти проверят сообщения о жалобах пилотов «Победы» на экономию топлива
Ространснадзор проверяет жалобы пилотов «Победы» на требования экономить топливо в ущерб безопасности. Ведомство изучает обстоятельства и примет меры при нарушениях. Пилоты сообщают о снижении уровня безопасности ради экономии топлива.