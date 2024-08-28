Последние новости к вечеру 28 августа 2024 года

Роспотребнадзор сообщил о незначительном повышении заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России. Заболевание зарегистрировано в 22 регионах. В основном это единичные случаи. Риск выше у людей с хроническими болезнями. Также повышенный риск у пожилых людей.