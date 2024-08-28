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Спрос на посуточную аренду квартир в новостройках вырос в Ростове

61% квартир с посуточной сдачей в Ростове находится в новостройках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вырос спрос на квартиры с посуточной сдачей в новостройках. В августе этот показатель достиг 61%. Об этом сообщают аналитики одной из онлайн-платформ по продаже и аренде недвижимости.

По словам экспертов, это связано с увеличением количества инвесторов, которые успели купить квартиры по льготной ипотеке для дальнейшей их сдачи в аренду.

Кстати, кроме Ростова лидирует Крансодар. Там подобных предложений насчитывается 75%. Затем идет Пермь с 52%. А вот в Москве посуточная аренда квартир в новостройках составила 25%