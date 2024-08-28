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Чонха выпустила новый сингл Algorithm и клип на него

K-pop-певица Чонха погружает своих фанатов в эстетику Y2K в своем новом музыкальном видео на песню Algorithm, танцевальном поп-треке о влюбленности.

Источник: Звук

K-pop-певица Чонха погружает своих фанатов в эстетику Y2K в своем новом музыкальном видео на песню Algorithm, танцевальном поп-треке о влюбленности.

В клипе Чонха призывает поклонников отдаться ритму песни, как делает это она сама.

Трек Algorithm увидел свет примерно через пять месяцев после выхода Eenie Meenie, первого релиза певицы после ее перехода в лейбл MORE VISION, основанный Джеем Паком.

Чонха покинула агентство MNH Entertainment, с которым сотрудничала семь лет, в марте 2023 года.

Не так давно южнокорейский герлз-бэнд OH MY GIRL выпустил клип на песню Classified из своего нового мини-альбома Dreamy Resonance.