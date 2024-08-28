Чонха выпустила новый сингл Algorithm и клип на него

K-pop-певица Чонха погружает своих фанатов в эстетику Y2K в своем новом музыкальном видео на песню Algorithm, танцевальном поп-треке о влюбленности.
В клипе Чонха призывает поклонников отдаться ритму песни, как делает это она сама.
Трек Algorithm увидел свет примерно через пять месяцев после выхода Eenie Meenie, первого релиза певицы после ее перехода в лейбл MORE VISION, основанный Джеем Паком.
Чонха покинула агентство MNH Entertainment, с которым сотрудничала семь лет, в марте 2023 года.
Не так давно южнокорейский герлз-бэнд OH MY GIRL выпустил клип на песню Classified из своего нового мини-альбома Dreamy Resonance.