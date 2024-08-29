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Мошенники разработали новые схемы обмана омичей к 1 сентября

Информацией о некоторых вариантах поделились в полиции.

Источник: Om1 Омск

Телеграм-канал омской полиции репостнул сообщения официального представителя МВД Ирины Волк о схемах, которые мошенники могут применять в связи с началом учебного года.

В список вошли как привычные и известные способы обмана, так и ранее неизвестные, разработанные мошенниками специально к началу учебного года. Омичам следует проявлять осторожность, если от неизвестных поступило предложение: пройти опрос о готовности к школе, питании в столовой, внешкольных занятиях и т. д. Сайт, на котором вы проходите опрос, может быть фейковым, авторизовавшись там, вы сообщите мошенникам логин и пароль от важных сервисов вступить в школьный чат. Он также может быть фейковым и содержать сообщения, идентичные обычным школьным, но все ссылки в них будут вести на мошеннические ресурсы принять участие в акции или купить что-либо на распродаже. Здесь следует проявить особую осторожность, так как ко Дню знаний мошенники могут подделать внешний вид многих известных маркетплейсов.

«Будьте бдительны, перепроверяйте контакты и ссылки, прежде чем предоставить свои персональные данные, банковские коды и смс. Избегайте онлайн-контактов с незнакомыми вам людьми и не доверяйте сообщениям с незнакомых вам номеров!» — советует Ирина Волк.