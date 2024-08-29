Мошенники разработали новые схемы обмана омичей к 1 сентября

В список вошли как привычные и известные способы обмана, так и ранее неизвестные, разработанные мошенниками специально к началу учебного года. Омичам следует проявлять осторожность, если от неизвестных поступило предложение: пройти опрос о готовности к школе, питании в столовой, внешкольных занятиях и т. д. Сайт, на котором вы проходите опрос, может быть фейковым, авторизовавшись там, вы сообщите мошенникам логин и пароль от важных сервисов вступить в школьный чат. Он также может быть фейковым и содержать сообщения, идентичные обычным школьным, но все ссылки в них будут вести на мошеннические ресурсы принять участие в акции или купить что-либо на распродаже. Здесь следует проявить особую осторожность, так как ко Дню знаний мошенники могут подделать внешний вид многих известных маркетплейсов.