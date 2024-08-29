Мошенники разработали новые схемы обмана омичей к 1 сентября

Телеграм-канал омской полиции репостнул сообщения официального представителя МВД Ирины Волк о схемах, которые мошенники могут применять в связи с началом учебного года.
В список вошли как привычные и известные способы обмана, так и ранее неизвестные, разработанные мошенниками специально к началу учебного года. Омичам следует проявлять осторожность, если от неизвестных поступило предложение: пройти опрос о готовности к школе, питании в столовой, внешкольных занятиях
«Будьте бдительны, перепроверяйте контакты и ссылки, прежде чем предоставить свои персональные данные, банковские коды и смс. Избегайте онлайн-контактов с незнакомыми вам людьми и не доверяйте сообщениям с незнакомых вам номеров!» — советует Ирина Волк.