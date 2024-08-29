Чего ждать в сентябре: 25 событий и нововведений, которые коснутся калининградцев.
В подборке — хорошие новости для студентов и трудоголиков.
Маленькие калининградцы пойдут в школу без телефонов, а взрослые смогут рассчитывать на более высокую компенсацию сверхурочной работы: какие ещё нововведения ждут нас в сентябре. Праздники и другие события.
1. В регионе отметят День знаний. Центр «Верю в чудо» организует благотворительную акцию «Дети вместо цветов».
2. Традиционный велопробег от Калининграда до Зеленоградска пройдёт 1 сентября.
3. С 6 по 8 сентября в Калининграде состоится ежегодный фестиваль уличной еды «Городской пикник Kaliningrad Street Food».
4. С 13 по 15 сентября в Калининграде пройдёт Международный музыкальный фестиваль K! nRock XXX.
Образование
5. Вступит в силу Федеральный закон, запрещающий использовать мобильные телефоны во время уроков в школе. Исключением могут быть ситуации, когда есть угроза жизни или здоровью.
6. В российских школах появится новый предмет «Семьеведение» для учащихся 5−9 классов. Детям будут прививать традиционные ценности. В Министерстве просвещения уверены, что курс поможет повысить рождаемость в стране.
7. Предмет ОБЖ в новом учебном году переименуют в «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины». Изменения коснутся и «Технологии», теперь предмет будет называться «Труд (Технология)». Школьников снова будут учить шить, готовить, строгать и мастерить.
8. 10−11-классники теперь будут учиться по новым учебникам истории, которые прошли экспертизу и включены в федеральный перечень.
9. Дисциплинарная ответственность будет грозить ученикам, которые издеваются над педагогами. Поправки в закон «Об образовании» должны защитить учителей от физического и психологического насилия. Что считать неподобающим поведением, школы смогут зафиксировать в уставе.
Финансы и недвижимость
10. Центральный банк повысит надбавки к коэффициентам риска на потребительские кредиты, чтобы сдержать рост долговой нагрузки граждан.
11. Сверхурочная работа теперь будет оплачиваться не только на основе оклада, но и с учётом всех составляющих зарплаты: надбавок за квалификацию, сложность, районных коэффициентов и стимулирующих выплат.
12. Некоторым студентам повысят стипендию практически в 14 раз: с 2,2 тысячи рублей до 30 тысяч. Рассчитывать на это могут победители всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей в центральных изданиях страны и за рубежом.
13. До 14 тысяч рублей увеличат именные стипендии студентам творческих вузов. Изменения коснутся персональных стипендий имени С. В. Рахманинова, Ф. И. Шаляпина, А. В. Неждановой, Г. В. Свиридова, С. Т. Рихтера, И. М. Смоктуновского, С. С. Говорухина и Булата Окуджавы.
14. Студентам БФУ им. И. Канта, которым не хватило мест в общежитии, будут ежемесячно платить по 6 тысяч рублей в качестве компенсации.
15. С 11 сентября заёмщики смогут самостоятельно продавать ипотечное жильё без судов и торгов. Если банк ещё не обратился в суд, клиент вправе подать заявление. Срок продажи такой недвижимости составит четыре месяца с возможностью продления.
Потребительский рынок
16. Региональное правительство с 1 сентября планирует ужесточить контроль над «наливайками»: проведут массовые проверки торговых точек и в случае нарушений закроют через суд или аннулировав лицензию. Власти хотят также вернуться к вопросу увеличения минимальной площади баров. С нынешних 50 м² она может вырасти до 100.
17. Вступят в силу поправки в закон «О пчеловодстве», благодаря которым должно сократиться количество фальсифицированной продукции, сейчас она составляет около 70%. Натуральный мёд должен будет соответствовать ГОСТам и техническим регламентам. Качество и безопасность продукта будут оценивать по нормам российского законодательства и Евразийского экономического союза.
18. Производители продуктов питания повысят закупочные цены для ретейлеров на 5−40%. Существеннее всего подорожают хлеб, кондитерские изделия, молочная продукция и пиво.
19. Операторы связи не смогут менять тарифный план без согласия клиента. Представить паспортные данные для заключения договора граждане теперь смогут с помощью портала «Госуслуги».
Здоровье
20. Россияне, которые прошли курсы по оказанию первой помощи, смогут использовать дефибриллятор. В некоторых городах устройства уже появились в отделениях МФЦ, гостиницах, фитнес-клубах.
21. В Калининграде перестанут работать первичные онкологические кабинеты. Изменение коснётся городских больниц № 2, 3 и 4, а также поликлиники № 3. Пациентов поставят на диспансерный учёт в центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе диагностического центра областной клинической больницы — там, где раньше была онкополиклиника. При наличии показаний врачи ЦАОПов запишут пациента на приём в поликлинику онкоцентра.
Социальная сфера
22. Увеличатся квоты для найма инвалидов. Регионы по-прежнему будут самостоятельно определять количество квот и сферы занятости, но правительство пересмотрело верхние значения количества мест для людей с ограниченными возможностями.
Туризм
23. Гостиницы смогут применять нулевую ставку НДС к ряду услуг:
тренажёрные залы, спа (бассейны, бани, косметические процедуры), интернет, конференц-залы, охраняемые автопарковки.
Это должно помочь снизить рост стоимости туристических продуктов.
Охота
24. С 1 по 30 сентября в охотничьих хозяйствах можно будет отстрелять пять брачующихся оленей.
Курорты
25. В Светлогорске продлили работу пляжных спасателей до 15 сентября.