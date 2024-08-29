Чего ждать в сентябре: 25 событий и нововведений, которые коснутся калининградцев.

13. До 14 тысяч рублей увеличат именные стипендии студентам творческих вузов. Изменения коснутся персональных стипендий имени С. В. Рахманинова, Ф. И. Шаляпина, А. В. Неждановой, Г. В. Свиридова, С. Т. Рихтера, И. М. Смоктуновского, С. С. Говорухина и Булата Окуджавы.