Politico: во Франции выдали ордер на арест брата Павла Дурова Николая

Однако тихий гений, по некоторой информации, в итоге оказался ревнивым и мстительным человеком. Со слов Розенберга, Николай был тайно влюблен в его девушку и пытался ее отбить, несмотря на то, что Розенберг дружил с ним с детства. Когда правда всплыла наружу, Розенберга уволили из компании Дуровых (по версии программиста, под давлением Николая). После этого Розенберг судился и получил полтора миллиона рублей по мировому соглашению сторон, а во время скандала сам подробно рассказал о происходящем в интернете, в том числе приведя много личных подробностей про Николая Дурова.