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На Дону на 80% подорожал картофель

За полгода в Ростовской области больше всего подорожал картофель, лук и морковь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за полгода потребительские цены выросли на 3,64%. Больше всех в цене поднялся картофель — 80%. Об этом сообщает департамент потребительского рынка Ростовской области.

Согласно данным отчета, на втором месте после картофеля находится морковь. Она увеличилась в цене на 61,75%. А стоимость лука изменилась на 40,22%.

Значительное повышение цен среди фруктов коснулось яблок. Они стали дороже на 67,83%.

Мороженая неразделанная рыба подорожала на 4,79. А цена на баранину увеличилась на 26,18%.

Хлеб вырос в цене на 5,01%, молоко — на 3,75%, а сливочное масло — на 11,1%