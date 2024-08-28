На Дону на 80% подорожал картофель

В Ростовской области за полгода потребительские цены выросли на 3,64%. Больше всех в цене поднялся картофель — 80%. Об этом сообщает департамент потребительского рынка Ростовской области.
Согласно данным отчета, на втором месте после картофеля находится морковь. Она увеличилась в цене на 61,75%. А стоимость лука изменилась на 40,22%.
Значительное повышение цен среди фруктов коснулось яблок. Они стали дороже на 67,83%.
Мороженая неразделанная рыба подорожала на 4,79. А цена на баранину увеличилась на 26,18%.
Хлеб вырос в цене на 5,01%, молоко — на 3,75%, а сливочное масло — на 11,1%