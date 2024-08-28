Ростовская область привлечет кредит на реконструкцию Шахтинско-Донского водовода

Проект по реконструкции водовода планируют реализовывать в два этапа. Во время первого собираются построить водоводы диаметром 1200 мм общей протяженностью 29,5 километров. Этот этап планируют завершить к 2027 году. На втором этапе, который завершат в 2029 году, произведут строительство и реконструкцию водозабора и водопроводных очистных сооружений.