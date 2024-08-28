The Smile анонсировали новый альбом Cutouts

The Smile, сайд-проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда из Radiohead с барабанщиком Томом Скиннером, анонсировали выход нового альбома Cutouts. Рок-группа также выпустила два трека из предстоящего лонгплея, Foreign Spies и Zero Sum, и представила клипы на них.
Cutouts — это второй альбом The Smile за год. Пластинка была записана в то же время, что и Wall of Eyes (2024). Продюсером выступил Сэм Петтс-Дэвис.
В клипе на синтезаторный трек Foreign Spies можно увидеть калейдоскоп из плавно сменяющих друг друга пейзажей.
А в музыкальном видео на Zero Sum — суматошно пробегающих нарисованных человечков. Над обоими клипами работал художник Weirdcore.
Целиком альбом Cutouts увидит свет 4 октября. Грядущая пластинка будет состоять из 10 треков.
Ранее в этом месяце The Smile выпустили сингл Don’t Get Me Started (2024), который также войдет в лонгплей, и клип к нему.