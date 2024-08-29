У правительственного здания в Омске увидели белочку

Стоит отметить, что белки, обитающие на Зелёном острове, периодически забираются достаточно далеко от привычных мест, омичи встречали их во дворах даже на левом берегу Оми. Впрочем, гораздо чаще в городе можно заметить более крупных животных. Например, коровы регулярно поднимаются из глубин Луговых и гуляют по дворам близ Омской и 10 лет Октября.