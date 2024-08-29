У правительственного здания в Омске увидели белочку

Утром 28 августа в паблике «Инцидент Омск» появился пост с интересным видео.
«Белка в самом центре Омска», — лаконично сообщает его автор. И действительно: на записи можно увидеть хвостатую гостью, прячущуюся под деревом. Судя по всему, снято оно на Соборной площади, на газоне высотки Красный Путь, 5. Это административное здание, в котором расположено несколько правительственных объектов, например министерства образования и экономики.
Стоит отметить, что белки, обитающие на Зелёном острове, периодически забираются достаточно далеко от привычных мест, омичи встречали их во дворах даже на левом берегу Оми. Впрочем, гораздо чаще в городе можно заметить более крупных животных. Например, коровы регулярно поднимаются из глубин Луговых и гуляют по дворам близ Омской и 10 лет Октября.