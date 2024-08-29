Съемки комедии «Три сестры» завершились в парке «Швейцария»

Кадры опубликовали в соцсетях парка.
Местом съемки сериала стал теннисный корт. В эпизодах, снятых в нижегородской «Швейцарии», участвовала актриса Маруся Климова. Артистка исполняет роль одной из сестер — Ольги.
Съемки прошли сегодня, 28 августа. День стал финальным для съемочного этапа проекта.
Напомним, ранее съемки сериала проходили на набережной Федоровского.
В центре сюжета три сестры — Ира, Оля и Маша, которые мечтают переехать из Нижнего Новгорода в Москву за счет своей матери, богатой владелицы ювелирного бизнеса. Одна из девочек мечтает получить в столице высшее образование, вторая — перевезти свою семью, а третья грезит о большой карьере. Однако их мама, Татьяна, имеет иные планы: она вернулась из отпуска с молодым возлюбленным, который на 15 лет ее младше.
Режиссером картины выступила Маруся Трубникова. Главные роли исполнят Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юля Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман и другие.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородец Марк Эйдельштейн снимается в сериале о сербской мафии «Жар».