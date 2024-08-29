Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Съемки комедии «Три сестры» завершились в парке «Швейцария»

Съемки фильма «Три сестры» (16+) завершились в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

Кадры опубликовали в соцсетях парка.

Местом съемки сериала стал теннисный корт. В эпизодах, снятых в нижегородской «Швейцарии», участвовала актриса Маруся Климова. Артистка исполняет роль одной из сестер — Ольги.

Съемки прошли сегодня, 28 августа. День стал финальным для съемочного этапа проекта.

Напомним, ранее съемки сериала проходили на набережной Федоровского.

В центре сюжета три сестры — Ира, Оля и Маша, которые мечтают переехать из Нижнего Новгорода в Москву за счет своей матери, богатой владелицы ювелирного бизнеса. Одна из девочек мечтает получить в столице высшее образование, вторая — перевезти свою семью, а третья грезит о большой карьере. Однако их мама, Татьяна, имеет иные планы: она вернулась из отпуска с молодым возлюбленным, который на 15 лет ее младше.

Режиссером картины выступила Маруся Трубникова. Главные роли исполнят Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юля Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман и другие.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородец Марк Эйдельштейн снимается в сериале о сербской мафии «Жар».

кино