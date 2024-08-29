Съемки комедии «Три сестры» завершились в парке «Швейцария»

В центре сюжета три сестры — Ира, Оля и Маша, которые мечтают переехать из Нижнего Новгорода в Москву за счет своей матери, богатой владелицы ювелирного бизнеса. Одна из девочек мечтает получить в столице высшее образование, вторая — перевезти свою семью, а третья грезит о большой карьере. Однако их мама, Татьяна, имеет иные планы: она вернулась из отпуска с молодым возлюбленным, который на 15 лет ее младше.