В Пермском крае 28 августа шквальный ветер сорвал крыши с домов

Съёмки велись из укрытия. «Я что-то боюсь туда ходить», — слышен мужской голос за кадром. Затем ветер срывает две кровли с домов. Люди в ужасе кричат. По деревенской улице бегут две девочки, они спотыкаются и падают, затем вновь поднимаются и подбегают к укрытию, где их ждут взрослые.