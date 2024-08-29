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В Пермском крае 28 августа шквальный ветер сорвал крыши с домов

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Сейчас в Олбани: +19° 4 м/с 64% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: Аргументы и факты

Ветер сорвал крыши с домов деревне Каменке Кунгурского округа Пермского края 28 августа, рассказали местные жители в телеграм-канале «Пермь с огоньком».

Демонстрируя мощь разбушевавшейся стихии, очевидцы поделились в сети видео с места происшествия.

Съёмки велись из укрытия. «Я что-то боюсь туда ходить», — слышен мужской голос за кадром. Затем ветер срывает две кровли с домов. Люди в ужасе кричат. По деревенской улице бегут две девочки, они спотыкаются и падают, затем вновь поднимаются и подбегают к укрытию, где их ждут взрослые.

«Хорошо, что детей не прибило», — пишет один читатель в комментариях.

«Смотрю и думаю — люди паласом крышу крыли что-ли?» — удивляется другой.

Напомним, вечером 28 августа на Прикамье обрушились ливни и сильный ветер. Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что эксперт Андрей Шихов заранее предупреждал пермяков об изменениях погоды в своём телеграм-канале «Опасные природные явления». Он пояснил, что шквалы ветра развиваются из-за большой скорости ветра в средней тропосфере. Эксперт подчеркнул, что условия для подобных шквалов этим летом считаются самыми благоприятными.