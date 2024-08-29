В Пермском крае 28 августа шквальный ветер сорвал крыши с домов

Ветер сорвал крыши с домов деревне Каменке Кунгурского округа Пермского края 28 августа, рассказали местные жители в телеграм-канале «Пермь с огоньком».
Демонстрируя мощь разбушевавшейся стихии, очевидцы поделились в сети видео с места происшествия.
Съёмки велись из укрытия. «Я что-то боюсь туда ходить», — слышен мужской голос за кадром. Затем ветер срывает две кровли с домов. Люди в ужасе кричат. По деревенской улице бегут две девочки, они спотыкаются и падают, затем вновь поднимаются и подбегают к укрытию, где их ждут взрослые.
«Хорошо, что детей не прибило», — пишет один читатель в комментариях.
«Смотрю и думаю — люди паласом крышу крыли что-ли?» — удивляется другой.
Напомним, вечером 28 августа на Прикамье обрушились ливни и сильный ветер. Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что эксперт Андрей Шихов заранее предупреждал пермяков об изменениях погоды в своём телеграм-канале «Опасные природные явления». Он пояснил, что шквалы ветра развиваются из-за большой скорости ветра в средней тропосфере. Эксперт подчеркнул, что условия для подобных шквалов этим летом считаются самыми благоприятными.