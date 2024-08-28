Сына Кадырова наградили медалью «За заслуги перед Чечней»

17-летний Эли Кадыров с марта занимает должности президента Федерации бокса Чечни и гендиректора спортивного клуба «Ахмат». Вместе с братьями он также был награжден высшим орденом парламента Чечни «Честь отечества». В июне Рамзан Кадыров говорил, что президент Владимир Путин поздравлял его сына Эли с предстоящей свадьбой.