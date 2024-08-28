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Сына Кадырова наградили медалью «За заслуги перед Чечней»

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов сообщил, что сыну главы республики Рамзана Кадырова Эли присвоили медаль «За заслуги перед Чечней». Он уточнил, что она присуждена указом Рамзана Кадырова.

Источник: РИА "Новости"

«Награда присуждена указом главы Чечни за личные заслуги перед Чеченской республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание», — написал Магомед Даудов в Telegram-канале.

17-летний Эли Кадыров с марта занимает должности президента Федерации бокса Чечни и гендиректора спортивного клуба «Ахмат». Вместе с братьями он также был награжден высшим орденом парламента Чечни «Честь отечества». В июне Рамзан Кадыров говорил, что президент Владимир Путин поздравлял его сына Эли с предстоящей свадьбой.

Кадыров Рамзан