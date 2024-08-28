Жена Стрелкова заявила, что его признали склонным к побегу ради лишения права на УДО

На сленге постановка на профилактический учет называется «полосой», поскольку у тех, кто на учете, цветными полосками помечается личное дело и карточка на двери камеры. У склонных к побегу красная полоска, но есть и другие, например, синяя за склонность к суициду. За тем, кого поставили на учет, в колонии будут усиленно следить. Например, заставят несколько раз за день отмечаться в администрации, будут сопровождать по территории с усиленным конвоем, собаками.