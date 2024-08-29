МВД хочет внести изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранцев

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранных граждан. Документ ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту приказа, в случае депортации иностранного гражданина младше 18 лет будет устанавливаться его законный представитель на территории Росcии, который также является иностранцем. Из документа следует, что в отношении представителя также будет подготовлено аналогичное решение о выдворении.