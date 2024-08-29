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МВД хочет внести изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранцев

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранных граждан. Документ ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту приказа, в случае депортации иностранного гражданина младше 18 лет будет устанавливаться его законный представитель на территории Росcии, который также является иностранцем. Из документа следует, что в отношении представителя также будет подготовлено аналогичное решение о выдворении.

Источник: РИА "Новости"

На портале правовых актов указывается, что сейчас проект приказа находится на стадии его общественного обсуждения, а также независимой антикоррупционной экспертизы. В случае, если документ будет принят, он вступит в силу 5 февраля 2025 года.

20 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что нижняя палата рассматривает 28 законопроектов, регулирующих вопросы миграции. В частности, одна из инициатив предлагает запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам перевозить в Россию их семьи и родственников.

15 августа депутаты Госдумы от фракции «Справедливой России—За правду» внесли законопроект, который обязывает иностранцев сдавать биометрию при въезде в Россию. Предполагается, что он будет распространяться не только на трудовых мигрантов.