Почему Берия не решился донести Сталину о «работах по урану» в Англии и США

Клаус Фукс столь трагической участи избежал, хотя еще в августе 1941 года, находясь в Англии, добровольно вступил в контакт с советской разведкой. Затем работал в США, в том числе в Лос-Аламосской лаборатории в теоретическом отделе у Ханса Бете. После войны вернулся в Англию, где был арестован в феврале 1950 года и осужден на четырнадцать лет. В 1959 году освобожден и вернулся в ГДР. Попытки отметить его вклад в Атомный проект СССР, в том числе и предпринятые Ю. Б. Харитоном, не увенчались успехом.