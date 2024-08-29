Почему икону «Спас Нерукотворный» в России считают чудотворной

29 августа Церковь отмечает праздник Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (убруса) Господа Иисуса Христа, праздник в честь иконы наших побед. На первый взгляд все это звучит длинно и малопонятно, но на деле все просто. И сейчас мы в этом убедимся. Приступим.
Слово «Спас» в названии иконы «Спас Нерукотворный» — это сокращение от одного из имен Иисуса Христа — «Спаситель». И поскольку это имя Бога, его всегда пишут с заглавной буквы, как и определение в названии образа — «Нерукотворный». Причем эпитет «Нерукотворный» используется здесь в прямом смысле, то есть сделанный не руками. А как тогда?
Конечно, все списки с первоначального образа «Спас Нерукотворный» сделаны руками талантливых иконописцев, но вот исходный образ как раз и был нерукотворным, отсюда название.
По преданию, изображение Лика Христа «Спас Нерукотворный» возникло в результате того, что Спаситель, умывшись, приложил к Своему Лицу полотенце, и на полотне отпечатался, проявился Лик Бога. На древнерусском полотенце — это «убрус», поэтому полное название иконы — «Нерукотворный Образ (Убрус) Господа Иисуса Христа».
Факт нерукотворного появления изображения Лика Христа мы знаем благодаря трудам авторитетного историка Евсевия Кессарийского. Книги были написаны в первой половине IV века, а сама история произошла тремя столетиями раньше, во время земной жизни Спасителя. В те дни царь Едессы (современная Турция) Авгарь V страдал от мучительной «черной проказы». Медицина не смогла помочь правителю, и он, прослышав, что в Иудее больные исцеляются по одному слову Христа, решил умолять Спасителя приехать в Едессу и укротить страшную болезнь. Евсевий сообщает, что Иисус «не внял тогда просьбе царя, но удостоил его особым письмом», в котором обещал прислать на помощь больному царю Своего ученика.
Обещание было вскоре выполнено. До Едессы добрался один из апостолов Христа, с собой он вез плат, которым Иисус отер Свое Лицо. Уверовавший в Бога царь Авгарь V от «черной проказы» излечился, а сам плат с нерукотворным изображением Лика Спасителя стал святыней. С появлением слова «Едесса» в названии праздника разобрались. Стоит отметить, что, рассказывая о произошедшем, Евсевий Кессарийский, будучи добросовестным историком, ссылается на два документа-письма из архивов Едессы: просьбу царя Авгаря и ответ Иисуса. Упоминание об этой переписке есть и в других источниках того периода, но сами письма не сохранились.
Долгое время нерукотворный образ открыто хранился в Едессе, по молитвам у иконы происходили исцеления, но когда внук царя Авгаря V впал в идолопоклонство, христиане спрятали святыню, замуровав ее в стене. Вспомнили про святыню только в 545 году, когда персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города стало совсем безнадежным. Вот тут-то молитва перед «Спасом Нерукотворным» и спасла город.
С тех пор слава о чудотворном образе, подкрепляемая многочисленными чудесами, распространилась по миру. И когда перед христианами встал вопрос, нужны ли в принципе иконы, то есть изображения Бога, Богородицы, Ангелов, Святых, допустимо ли это, сам факт существования Нерукотворного Образа Спасителя решил этот крайне острый и болезненный спор в пользу икон. Вердикт был принят на Седьмом Вселенском соборе в 787 году. А в 944 году император Константин Багрянородный пожелал перенести святыню в Константинополь. Именно это событие и отмечает наша Церковь 29 августа как праздник Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (убруса) Господа Иисуса Христа.
Теперь, когда мы расшифровали все название праздника, пора ответить на вопрос: «Почему мы празднуем событие, отдаленное от нас больше чем на тысячелетие?». Да потому, что это для нас перенос образа в Константинополь — событие глубокой древности, а для наших предков — то, что случилось недавно. Ведь копии святыни завезли на наши земли еще до Крещения Руси. Есть свидетельства того, что в первом христианском храме древнерусского Киева (IX век) уже был один из списков образа «Спас Нерукотворный». А старейший из сохранившихся в России образов — Новгородский «Спас Нерукотворный» ученые датируют второй половиной XII века.
Образ «Спас Нерукотворный» издавна называют иконой наших побед и не зря. Начиная с X века наши предки поднимали «Спас Нерукотворный» над княжьими дружинами, а потом и над войсками: как стяг — что-то, что собирает и способствует сплоченности. У Руси всегда хватало врагов, а битвы с ними воспринимались как борьба за веру и основы народной жизни. Например, описывая Грюнвальдскую битву (1410 г.), которая определила пути исторического развития Восточной Европы, западные летописцы перечисляют польские и тевтонские войска по названию местности, а русские войска, которые и внесли решающий вклад в победу над немцами, — исключительно по хоругвям.
И чаще всего на хоругвях было изображение «Спаса Нерукотворного». К XIII-XIV векам «Спас Нерукотворный» становится несомненным знаком, символом объединения. Святыня, перед которой преклоняет колени великий Дмитрий Донской накануне битвы на Куликовом поле в 1380-м. Стяг «Спас Нерукотворный» — официальное знамя царя Ивана Грозного, когда тот берет Казань в 1552-м.
С иконы пишут списки, они есть в каждом храме, в каждом доме. Среди них множество чудотворных. Например, для царя Алексея Михайловича образ написал знаменитый иконописец Симон Ушаков. Царица Наталья Кирилловна передала икону своему сыну Петру I, тот ценил материнский подарок — брал его с собой в военные походы. И чудотворная святыня не раз спасла царю жизнь, была она с Петром и при закладке Петербурга.
Но, пожалуй, самая удивительная история спасения произошла с императором Александром III. 17 октября 1888 года в 14 часов 14 минут недалеко от станции Борки под Харьковом потерпел крушение императорский поезд, в котором находилось все августейшее семейство и сопровождавшая его свита. Произошедшее тут же назовут чудом. Событием хоть и невероятно трагическим, но и удивительно удесным.
«Столовый вагон, в котором перед взрывом находилась царская семья, разорвался как консервная банка. Тяжелая железная крыша провалилась вниз, не достав каких-то нескольких дюймов до голов пассажиров. После взрыва все находившиеся в столовом вагоне оказались лежавшими на толстом ковре, находившемся на железнодорожном полотне: взрывом отрезало колеса и пол вагона. Первым выполз из-под рухнувшей крыши император. После этого он приподнял ее, дав возможность жене, детям и остальным пассажирам выбраться из изувеченного вагона». При крушении пострадало 68 человек, из них 22 человека скончались. Спасение царской семьи сам Александр III и вся Россия связывали с милостью Божьей и образом «Спаса Нерукотворного», находившегося в вагоне рядом с царской семьей. Икона не только осталась цела, но даже стекло в киоте не разбилось!
Сейчас образ «Спас Нерукотворный» можно увидеть не только в каждой православной церкви страны. Есть он и в передвижных храмах зоны СВО, и в полевых молитвенных комнатах, и на флагах наших бойцов. Знамя многовековой истории наших побед.