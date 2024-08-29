Почему икону «Спас Нерукотворный» в России считают чудотворной

Теперь, когда мы расшифровали все название праздника, пора ответить на вопрос: «Почему мы празднуем событие, отдаленное от нас больше чем на тысячелетие?». Да потому, что это для нас перенос образа в Константинополь — событие глубокой древности, а для наших предков — то, что случилось недавно. Ведь копии святыни завезли на наши земли еще до Крещения Руси. Есть свидетельства того, что в первом христианском храме древнерусского Киева (IX век) уже был один из списков образа «Спас Нерукотворный». А старейший из сохранившихся в России образов — Новгородский «Спас Нерукотворный» ученые датируют второй половиной XII века.